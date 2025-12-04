Slušaj vest

Niske temperature, sneg i ledena kiša svake zime donesu iste probleme vozačima – zamrznute brave, ukočene brisače, zaleđena stakla i vrata koja se ne otvaraju, a rešenje se krije u zapravo jednoj maloj bočici glicerina.

Iako deluje kao jednostavno i bezazleno sredstvo, glicerin se pokazao kao izuzetno efikasan u sprečavanju zaleđivanja brava i gumenih zaptivki, a stručnjaci ističu da je nezamenljiv kada temperature padnu ispod nule.

Zašto glicerin pomaže?

Glicerin je bezbojna, gusta tečnost koja na niskim temperaturama ne zamrzava i istovremeno štiti metalne i gumene površine od vlage. Kada se nanese na bravu ili gumenu zaptivku vrata, formira tanki sloj koji sprečava da se voda nakupi i zaledi.

Dok specijalni sprejevi protiv smrzavanja rade brzo, glicerin pruža preventivnu zaštitu, što ga čini odličnim rešenjem za vozače koji žele da izbegnu jutarnju borbu s autom.

Kako koristiti glicerin za brave?

Ako je brava već blokirala, glicerin neće otopiti led, ali je odličan za sprečavanje daljeg smrzavanja. Isto tako važno je preventivno podmazivanje, tako da nakon parkiranja nekoliko kapi glicerina ubacite direktno u bravu. Okrenite ključ par puta kako bi se glicerin ravnomerno rasporedio.

Postupak ponovite jednom nedeljno kada su temperature izrazito niske.

Ovo je posebno važno kod starijih vozila koja još uvek imaju mehaničke brave na vratima i gepeku.

Foto: Profimedia

Jeftino rešenje koje sprečava velike probleme

Vozači često prijavljuju da se vrata ne otvaraju jer se gumene lajsne zalede za metal.

Kako biste to izbegli:

Stavite malo glicerina na krpicu ili sunđer.

Lagano premažite gumene zaptivke duž svih vrata.

Ostavite nekoliko minuta da se upije.

Ovaj sloj ne samo da sprečava lepljenje i smrzavanje, već produžava i životni vek gume, jer je štiti od pucanja i isušivanja.

Koliko košta i gde se kupuje?

Glicerin je lako dostupan i izuzetno povoljan. Može se kupiti u apotekama, prodavnicama auto-opreme, drogerijama i bolje snadbevenim marketima.

Cena male bočice od 30 do 50 ml kreće se obično između 150 i 300 dinara, a traje celu sezonu.

Jedna mala bočica glicerina može vam uštedeti mnogo vremena, živaca i potencijalne štete na automobilu. Redovnom upotrebom sprečićete smrzavanje brava i zaptivki, a jutarnje pokretanje auta tokom zime biće značajno lakše.