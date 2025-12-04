Slušaj vest

Suprotno duboko ukorenjenom mišljenju da je tokom hladnih zimskih jutara neophodno ostaviti automobil da radi u praznom hodu nekoliko minuta pre polaska, takva praksa danas je potpuno pogrešna i potencijalno opasna za mehaniku vašeg vozila. Iako ste verovatno od roditelja ili starijih instruktora vožnje čuli da motor treba da radi na mestu dok se kazaljka temperature ne pomeri ili dok se stakla ne odmagle, taj ritual je relikt prošlosti koji modernim motorima nanosi više štete nego koristi. Stari šoferi su insistirali na dugotrajnom zagrevanju na mestu kod automobila opremljenih rasplinjačima (karburatorima), ali automobilska tehnologija se u poslednjih trideset godina drastično razvila, čineći tu naviku ne samo nepotrebnom, već i štetnom za vitalne delove vašeg limenog ljubimca.

zamagljeno staklo automobila Foto: Shutterstock

Razlog zbog kojeg je ova praksa štetna leži u fundamentalnoj razlici između starih i novih sistema napajanja gorivom, jer moderni motori sa elektronskim ubrizgavanjem funkcionišu na potpuno drugačijim principima od svojih prethodnika. Kada hladan motor radi u praznom hodu, računar automobila (ECU) šalje znatno bogatiju smešu goriva u cilindre kako bi održao stabilan rad, ali pošto se motor izuzetno sporo zagreva dok vozilo stoji, višak benzina ne isparava u potpunosti kako je predviđeno. Taj višak goriva deluje kao snažno rastvarače koje ispira zaštitni uljni film sa zidova cilindara, što dovodi do povećanog trenja između klipova i cilindara i do onoga što mehaničari nazivaju „razređivanjem ulja“.

Umesto beskorisnog čekanja u hladnoj kabini dok motor radi u „leru“, stručnjaci preporučuju jednostavnu i efikasnu proceduru: upalite motor, sačekajte tridesetak sekundi do minut – taman koliko vam treba da vežete sigurnosni pojas, podesite retrovizore i povežete telefon – i odmah krenite. Ključ je u umerenosti tokom prvih nekoliko kilometara vožnje, što znači da treba da izbegavate nagla ubrzavanja, visoke obrtaje i agresivnu vožnju dok motor ne postigne optimalnu radnu temperaturu. Ovakav pristup omogućava da se ulje brže i ravnomernije rasporedi po sistemu pod opterećenjem, a istovremeno se zagrevaju i ostali mehanički delovi poput menjača, ležajeva i diferencijala, koji bi ostali potpuno hladni i kruti kada bi automobil samo stajao na mestu u dvorištu.

Foto: Huisman Media / AFP / Profimedia

Osim mehaničkih oštećenja koja nastaju ispiranjem ulja, rad motora u praznom hodu predstavlja nepotrebno bacanje novca i značajno opterećenje za životnu sredinu, jer motor koji radi na mestu troši gorivo, a prelazi nula kilometara. Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) i brojni auto-klubovi upozoravaju da prazan hod drastično povećava emisiju štetnih gasova, dok istovremeno nepotrebno prazni vaš novčanik, pogotovo uz današnje cene goriva koje često prelaze 1,50 € po litru. Ako saberete sve minute koje provedete čekajući da se motor zagreje tokom jedne zime, shvatićete da ste bukvalno potrošili ceo rezervoar goriva bez ikakve stvarne potrebe. Takođe, nepotreban rad u praznom hodu dovodi do nakupljanja naslaga ugljenika na ventilima i svećicama zbog nepotpunog sagorevanja smeše, što vremenom smanjuje efikasnost motora i povećava potrošnju čak i u normalnoj vožnji.

Naravno, postoje specifične situacije u kojima pravilo „upalite i vozite“ ne važi u potpunosti, prvenstveno ako ste vlasnik oldtajmera proizvedenog pre 1980-ih godina koji još uvek koristi rasplinjač. Takvi motori zaista zahtevaju nekoliko minuta zagrevanja kako bi postigli stabilan rad i sprečili gašenje prilikom prvog dodavanja gasa. Takođe, bezbednost u saobraćaju je uvek apsolutni prioritet, pa ako su vam stakla debelo zaleđena ili zamagljena, neophodno je ostaviti automobil da radi dok grejači i ventilacija ne očiste šoferšajbnu dovoljno za bezbednu vožnju, jer kretanje sa ograničenom vidljivošću („gledanje kroz tenkovsku puškarnicu“) nikada nije prihvatljiva opcija. U ekstremno hladnim uslovima, kada temperature padnu duboko ispod nule, dozvoljeno je produžiti vreme rada na mestu na minut ili dva kako bi se obezbedila cirkulacija svih tečnosti.

Foto: Guillem Lopez / Alamy / Alamy / Profimedia

S druge strane, vlasnici električnih vozila (EV) imaju sasvim drugačiju zimsku rutinu i izazove. Pošto baterije gube značajan deo kapaciteta i performansi na niskim temperaturama, preporučuje se korišćenje funkcije „predgrevanja“ (preconditioning) putem mobilne aplikacije dok je vozilo još uvek povezano na kućni punjač ili javnu punionicu. Ovaj proces zagreva bateriju na optimalnu radnu temperaturu i temperira kabinu koristeći struju iz mreže, a ne iz baterije, čime se optimizuje domet vozila zimi. Kako navodi Energy.gov, ova praksa je ključna za očuvanje dugovečnosti baterije, a za razliku od vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, električna vozila mogu se bezbedno zagrevati i u zatvorenoj garaži jer ne ispuštaju otrovne izduvne gasove poput ugljen-monoksida.

