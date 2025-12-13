Slušaj vest

U nekim evropskim zemljama trubljenje pešacima ako nisu u neposrednoj opasnosti je zabranjeno. I u Srbiji zakon propisuje kaznu za trubljenje trubite bez potrebe - 5.000 dinara. A da li je iko ikada kažnjen zbog toga, to je druga priča.

Zvuk sirene čujemo svakodnevno, naročito u ulicama gde su saobraćajne gužve česte. Tada vozači trube uglavnom jer su nestrpljivi.

Taksista Aleksandar Bjeletić isprićao je šta izaziva trubljenje.

"Kada stojite na semaforu, dvoje, troje kola kreću sporo jer su sada na redu, njih ne interesuje da li će neko iza njih da stigne da prođe. U Italiji za isti vremenski interval prođe pet puta više vozila nego kod nas na semaforu. Zato što su oni spremni kao za trke da jednostavno kao na traci krenu ubrzano da bi taj saobraćaj bio što obrže obavljen“, kaže Bjeletić.

A da li je žurba dovoljan razlog?

Stručnjaci objašnjavaju da zaista postoje situacije kada je vozač u obavezi da koristi sirenu, na primer, kada pored puta primeti dete ili biciklistu.

"Takođe je upotreba znaka upozorenja obavezna pre ulaska u nepreglednu i uzanu krivinu i pre dolaska na prevoj gde je mimoilaženje vozila nebezbedno. Vozač koji pretiče vozilo ispred sebe dužan je da koristi zvučni znak upozorenja“, rekao je Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Postoje situacije kada je vozač u obavezi da koristi sirenu Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Prema zakonu o bezbednosti saobraćaja, ukoliko vozač preteruje sa upotrebom sirene, može da plati kaznu od 5.000 dinara.

"Imamo određen broj vozača kojima sama vožnja predstavlja stresnu radnju i ukoliko neki od vozačau njegovoj blizini pretera sa zvučnim upozorenjem može izazvati kod tog vozača paničnu reakciju koja može dovesti do nekih neprijatnih situacuja“, napomenuo je Koković.

Može li saobraćajni znak ućutkati sirene?

Saobraćajni znak koji zabranjuje davanje zvučnih signala postavljen je na nekoliko lokacija u Beogradu i to u zonama zdravstvenih ustanova, kao što su Univerzitetska dečja klinika i GAK Narodni front.

Ukoliko Sekretarijat za zaštitu životne sredine na određenoj lokaciji utvrdi prekoračenje dozvoljenog nivoa buke i merenje pokaže da je tu potrebno postaviti saobraćajni znak koji zabranjuje upotrebu sirene, postavlja ga Sekretarijat za saobraćaj.

Inače, saobraćaj je najveći izvor komunalne buke u Beogradu, pre svega - kretanje vozila, zvuk motora, a sirena je samo deo toga.

"Zakon kaže da su granice 55 decibela, 65 decibela noću, uglavnom za sve ulice u Beogradu. Postoje neki izuzeci, ali to je generalna granica. Ova granica nije prekoračena na svim tačkama, štaviše nekih 50 odsto tačaka koje mi kontrolišemo, pokazuje prekoračenje, 50 odsto ne pokazuje", navodi Milan Kontatrević, inženjer zaštite životne sredine.

Vozači u Indiji su poznati po tome što mnogo trube, zbog čega je policija u Mumbaju 2020. godine primenila probni sistem pod nazivom "kazneni signal“. Svaki put kada zvuk sirene automobila pređe 85 decibela, semafor se resetuje, odnosno crveno svetlo se produžava, što za one koji su skloni trubljenju, znači mnogo duža čekanja.