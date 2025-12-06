Slušaj vest

Novi Zakon o bezbednosti u saobraćaju koji bi trebalo da bude završen do kraja ove godine, dok je njegovo usvajanje najavljeno za januar 2026. godine, donosi i nove "nevidljive" radare koji će pored novine - merenja prosečne brzine kretanja vozila, meriti i ostale prekršaje. Kako je najavljeno, kazne će automatski stizati i bez prisustva policije, dok vozači neće znati gde će se tačno nalaziti, čak ni "Viber grupe" neće moći da ih upozore.

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević ranije je najavio postavljanje sistema za merenje prosečne brzine kretanja vozila koji bi trebalo da stignu u januaru 2026. godine.

Prema njegovim rečima, ovi uređaji će detektovati:

prekršaje brzine

korišćenje telefona

sigurnosnog pojasa

parkiranje

sve ostalo što dovodi do najtežih saobraćajnih nezgoda

Takođe, kako je Veljko Ćurčić iz Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) ranije otkrio, uskoro širom Srbije biće postavljeni stacionarni i mobilni radari koji će beležiti 3 najčešća prekršaja.

Šta će beležiti mobilni radari:

Korišćenje mobilnih telefona

Prekoračenje brzine

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa Kako izgledaju novi, "tajni" radari

Prema rečima Mirka Kokovića iz ABS-a postavljanje stacionarnih i mobilnih radara u Evropi i svetu se pokazalo veoma dobro za povećanje bezbednosti saobraćajnog sistema, a dobro se pokazalo i u zemljama u okruženju, konkretno u Republici Srpskoj, koji će, prema rečima potpukovnika Uprave saobraćajne Dejana Stevića, najverovatnije biti i kod nas.

Što se tiče stacionarnih rada, kako je ranije istakao Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji, oni uveliko postoje u Republici Srpskoj, u obliku su crnih stubova, malo preko 2 metara visine i u sebi imaju ugrađene kamere i što je vrlo karakteristično za njih, "ne upadaju u oko".

Kako se može videti na fotografijama sa ulica u Nemačkoj, koje je objavila stranica "Šabačke vesti", za razliku od klasičnih "tronožaca" na koje su vozači navikli, ovi uređaji deluju manje upadljivo i neuobičajeno, pa bi na prvi pogled ljudi mogli da kažu da je reč o kamufliranoj vojnoj kutiji, kontejneru, ili čak malom robotičkom uređaju, a ne sofisticiranim radarima koji beleže saobraćajne prekršaje.

Boja, koja je između tamno sive ili maslinasto zelene, dodatno doprinosi tom utisku. Uređaj ima kompaktno, koso postavljeno kućište u obliku niskog trapeza ili male oklopne kutije, postavljeno na travnatu površinu pored ulice.

- A pored mobilnih radara tu su i kombi vozila opremljena sa radarskom opremom - piše u opisu fotografija.

Mobilni radari uvek na drugoj lokaciji

Ono što je novo to su mobilni radari, a kod njih je caka u tome što će uvek moći da budu na nekoj drugoj lokaciji, pri tom dobro sakriveni.

''Kada su u pitanju mobilni radari, oni mogu da se pomeraju i vozači neće znati da li se radar nalazi u nekom kombi vozilu, na nekoj prikolici ili u nekom drugom uređaju. Nikada nećete znati na kojoj lokaciji se nalazi i niko neće moći da vas upozori na radar, ne postoji mogućnost da se preko neke Viber grupe otkrije njihovo mesto i kažnjavanje svih učesnika koji ne poštuju saobraćajne propise biće izuzetno velika'', rekao je Koković.

"Kazne stizati i bez prisustva policije!"

Pomoćnik direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), Veljko Ćurčić kaže da kod novih mobilnih radara na licu mesta neće morati da bude prisutno lice, odnosno policajac, već će ovi mobilni radari moći da se pomeraju i ljudi neće u svakom trenutku znati gde se oni nalaze.

"Cilj je da se otkrije što veći broj prekršaja i s druge strane, unapredi bezbednost saobraćaja", objašnjava Ćurčić.

Kako je ranije otkrio profesor Saobraćajnog fakulteta, Milan Vujanić, mobilni radari se premeštaju s mesta na mesto i prilikom detektovanja neka od tri saobraćajna prekršaja, automatski šalju prijavu MUP.

Sledeći korak je da MUP šalje prijavu vlasniku vozila, bez obzira da li je on u tom trenutku upravljao njime ili nije.

Cilj je da se otkrije što veći broj prekršaja i unapredi bezbednost Foto: Kurir.rs/D.Š.

Vlasnik vozila mora da se izjasni, inače plaća 25.000 dinara

"Vlasniku vozila kojim je načinjen prekršaj, u koverti koja mu stiže na kućnu adresu, dobiće i pitanje na koje treba prvo da odgovori da li je on upravljao vozilom. Ako ne dostavi podatke ko je upravljao vozilom moraće da plati kaznu u iznosu od 25.000 dinara", objašnjava profesor Vujanić.

Kako ističe, cilj ovih radara jeste da pomognu što većem poštovanju propisa i indirektno većoj bezbednosti saobraćaja jer mnoge posledice nastaju upravo zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa, korišćenja mobilnih telefona i prekoračenja brzine.

Kolike su kazne za ova 3 prekršaja

U slučaju nevezivanja sigurnosnog pojasa sledi kazna u iznosi od 10.000 dinara.

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje (bez "hands-free") – kazna iznosi 10.000 dinara, a ako se plati u roku od 8 dana često je polovina iznosa 5.000 dinara.

Prekoračenje brzine u naseljenim mestima:

do 10 km/h preko dozvoljene: ~3.000 dinara.

11–20 km/h preko: ~5.000 dinara.

21–40 km/h preko: ~10.000 dinara.

51–70 km/h: 20.000 - 40.000 din ili zatvor do 30 dana

preko 70 km/h: 100.000 -120.000 din ili više, uz zabranu upravljanja vozilom, pa čak i kaznu zatvora.

(Kurir.rs/Blic)

Video: Neverovatan snimak policije koji dokazuje prekoračenje brzine