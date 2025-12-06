Slušaj vest

Praznici tradicionalno donose lampice, snežne motive i razigrane ukrase, a deo vozača rado bi taj ugođaj preneo i na svoj automobil.

Međutim, prema pravilima u nekim državama, svaka dekoracija na vozilu ili u kabini mora zadovoljiti osnovno načelo, ne sme ugroziti bezbednost saobraćaja. U suprotnom slede kazne propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Spoljna dekoracija na automobilu u Hrvatskoj dozvoljena je samo ako ne zaklanja registarsku oznaku, svetla, pokazivače smera ili retrovizore. Ukrasni elementi poput "Rudolfovog crvenog nosa" ili rogova iznad maske mogu proći, ali samo dok ne menjaju prepoznatljiv izgled vozila. Ako se zbog ukrasa pogorša aerodinamika pa se oni otkinu tokom vožnje, vozač snosi odgovornost za moguće posledice. Blokiranje registarske tablice u Hrvatskoj povlači kaznu od 30 evra, dok zaklanjanje svetala i žmigavaca može rezultirati kaznom od 90 do 660 evra, u zavisnosti od opasnosti za ostale učesnike u saobraćaju.

U unutrašnjosti vozila važi pravilo pravilnog učvršćivanja. Kuglice koje vise sa retrovizora, figurice na komandnoj tabli i slični ukrasi smeju biti prisutni samo ako ne ometaju vidno polje vozačice ili vozača. Svako zaklanjanje pogleda na put, pa makar i delimično, smatra se prekršajem i nosi kaznu od 60 evra. Uz to, sve što nije ispravno pričvršćeno u automobilu i van njega tretira se kao neosiguran prtljag, jer pri naglom kočenju takvi predmeti mogu postati opasni projektili.

Pančevac ukrasio svoj automobil Foto: Printscreen TikTok

Najstroža pravila odnose se na rasvetu. Lampice, LED trake, bljeskajuće figure i bilo kakvi dodatni svetlosni elementi u vozilu ili na njemu potpuno su zabranjeni. Zakon dopušta samo fabrički propisanu rasvetu, pa čak i diskretne lampice koje mnogi koriste za „prazničnu atmosferu“ predstavljaju prekršaj. Kazna u Hrvatskoj iznosi 60 evra, a u slučaju ozbiljnog odstupanja policija može privremeno isključiti vozilo iz saobraćaja.

Novogodišnji ukrasi mogu biti deo putovanja, ali samo uz ukrase koji ne kompromituju bezbednost. Ukrasi smeju biti zabavni i šareni, sve dok ne ometaju vozača i ne pretvaraju automobil u pokretni praznični rizik.

Šta kaže zakon u Srbiji

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS) propisuje da vozilo mora da bude tehnički ispravno, da svetla, pokazivači, tablice i reflektori ne smeju biti zaklonjeni i da ne smeš da koristiš svetla koja nisu predviđena zakonima za obična vozila.

Prema pravilima upotrebe svetala, danju vozilo mora imati kratka/najavljena svetla, noću odgovarajuće svetlo, a dodatna svetla (npr. trepćuća, dekorativna, jarkih boja) nisu predviđena standardima i mogu da izazovu zabunu ili zaslepljivanje drugih učesnika u saobraćaju.

Ako dodatni ukrasi (npr. lampice, svetla) "zaklanjaju" ili ometaju obavezna svetla, signalizaciju, tablice ili vidljivost, to bi mogao biti razlog za zaustavljanje i eventualnu kaznu jer vozilo ne bi ispunjavalo tehničke uslove za saobraćaj.

Šta bi u praksi moglo da bude problem

Ako imate dekorativne lampice koje emituju svetlo, naročito u boji ili trepćuće, one se mogu smatrati "dodatnim svetlima", što nije dozvoljeno i može biti prekršaj.

Ako ukrasi blokiraju signalizaciju, svetla, tablice, retrovizore ili preglednost kroz stakla, to je protiv propisa o tehničkoj ispravnosti vozila.

Ako dekor učini da vozilo "izgleda" kao da ima signalizaciju (npr. bljeskajuća svetla, crvene / plave boje koje su po zakonu rezervisane za hitna vozila), to može biti posebno problematično.