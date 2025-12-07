Slušaj vest

Automobilske gume bez vazduha zvuče prilično neverovatno, ali jeste istinito, naročito jer se one razvijaju već jako dugo. Kompanija "Michelin" radi na razvoju ovih guma još od 2005. godine, ali je dosad deo testova bio neuspešan.

Ukratko, gume bez vazduha se ne dopumpavaju nikada, bolje su se pokazale na putevima sa rupama (na testovima) i čvršće su od klasičnih guma. Spolja su obložene gumom, a iznutra je mrežasta struktura koja se savija i upija sve "udarce", ne mogu da se probuše i smanjuju rizik od "akvaplaninga" (proklizavanje točkova na vodi zbog nedostatka trenja i prianjanja gume na putu).

Šta su gume bez vazduha?

Prvi prototipi već postoje i uspešno se koriste uglavnom u građevini. Ovakve pneumatike najavila je kompanija "Michelin" još davne 2005. godine.

Gume bez vazduha se ne dopumpavaju nikada Foto: Shutterstock

Kako funkcionišu gume bez vazduha?

Sam pneumatik može da se podešava prema potrebama vozača u datom trenutku. Krutost gume se menja prema sili, ubrzanju, kočenju, skretanju i udarcima.

Ove gume se ne pumpaju. Jednom se pneumatik naduva potrebnim pritiskom i nakon toga ste mirni sa njima, nema habanja i rizika od vožnje sa nedovoljno nenaduvanim gumama.

Ove gume, navodno, imaju čak tri puta duži radni vek. Foto: Shutterstock

Kako se proizvode?

Gume bez vazduha se proizvode lakše i brže, od manje materijala i koriste manje energije u svim ciklusima produkcije. Ekološki su ovi pneumatici prihvatljiviji, ne zadržava se voda u njima i bezbednije su po mokrom i klizavom putu.

Klasične gume traju u proseku između pet i sedam godina. Ove gume, navodno, imaju čak tri puta duži radni vek.

Koji su nedostaci ovih guma?

Mane su prevelika težina, navodno su ove gume teške blizu 150 kilograma. Takođe, korozija čelika je verovatno glavni problem.

"Michelin-ova" verzija gume bez vazduha zove se "Uptis". Ona se ne pumpa, ali se svakako troši i zahteva specijalizovane felne što bi dodatno uticalo na cenu.