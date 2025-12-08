"E, kako si ga spakovao, svaka ti čast" Prevozili "mečku" i ljudi se krste kad vide kako su to izveli (VIDEO)
Viralni snimak iz teretnog kamiona koji kruži društvenim mrežama izazvao je salve smeha širom regiona. Radi se o neobičnom načinu prevoza automobila marke Mercedes, ali ne onako kako smo navikli da viđamo.
Na fotografiji i videu se vidi kako automobil nije klasično parkiran u prikolici, već je praktično "okačen" i pričvršćen trakama iznad drugog vozila, što je dovelo do urnebesnih reakcija ljudi na društvenim mrežama.
Mnogi su u prvi mah pomislili da se radi o šali, dok nisu shvatili da kamion zaista prevozi dva automobila u jednom kontejneru, jedan na podu, a drugi iznad njega.
Ljudi umiru od smeha u komentarima
Komentari ispod objave brzo su se pretvorili u urnebesnu raspravu:
"Ko uopšte primeti da je gore još jedan auto?", "Kako uopšte ulaze i izlaze iz njega?", "Bukvalno izgleda kao da ga švercuju", "Ukradeni automobili idu za Albaniju!", "Lep auto… sa stenica bonusom", prenosi Blic.
Naravno, nisu izostale ni teorije zavere - mnogi su tvrdili da je reč o sumnjivom transportu ili čak o švercu vozila, dok su drugi zbijali šale na račun "balkanske kreativnosti" kad treba da se uštedi prostor i novac.
Kako prenose regionalni portali, cilj ovakvog načina pakovanja bio je upravo maksimalna ušteda prostora u kamionu tokom transporta, iako prizor, priznaćemo, deluje kao scena iz nekog komičnog filma.
Jedno je sigurno - bez obzira na to da li je u pitanju praktično rešenje ili samo bizarna ideja, ovaj snimak je uspeo u onome što malo koji može: nasmejao je ceo Balkan.
Video: Mercedes koji je zanamlo uništio Mercedes