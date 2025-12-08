Slušaj vest

Viralni snimak iz teretnog kamiona koji kruži društvenim mrežama izazvao je salve smeha širom regiona. Radi se o neobičnom načinu prevoza automobila marke Mercedes, ali ne onako kako smo navikli da viđamo.

Na fotografiji i videu se vidi kako automobil nije klasično parkiran u prikolici, već je praktično "okačen" i pričvršćen trakama iznad drugog vozila, što je dovelo do urnebesnih reakcija ljudi na društvenim mrežama.

Mnogi su u prvi mah pomislili da se radi o šali, dok nisu shvatili da kamion zaista prevozi dva automobila u jednom kontejneru, jedan na podu, a drugi iznad njega.

Ljudi umiru od smeha u komentarima

Komentari ispod objave brzo su se pretvorili u urnebesnu raspravu:

"Ko uopšte primeti da je gore još jedan auto?", "Kako uopšte ulaze i izlaze iz njega?", "Bukvalno izgleda kao da ga švercuju", "Ukradeni automobili idu za Albaniju!", "Lep auto… sa stenica bonusom", prenosi Blic.

Naravno, nisu izostale ni teorije zavere - mnogi su tvrdili da je reč o sumnjivom transportu ili čak o švercu vozila, dok su drugi zbijali šale na račun "balkanske kreativnosti" kad treba da se uštedi prostor i novac.

Kako prenose regionalni portali, cilj ovakvog načina pakovanja bio je upravo maksimalna ušteda prostora u kamionu tokom transporta, iako prizor, priznaćemo, deluje kao scena iz nekog komičnog filma.

Jedno je sigurno - bez obzira na to da li je u pitanju praktično rešenje ili samo bizarna ideja, ovaj snimak je uspeo u onome što malo koji može: nasmejao je ceo Balkan.

Video: Mercedes koji je zanamlo uništio Mercedes