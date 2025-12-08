Slušaj vest

Ako ste se ikada pitali se čemu služe misteriozne tanke linije koje se pružaju preko zadnjeg stakla automobila, imamo odgovor za vas. Na prvi pogled deluju kao dekoracija ili čak vizuelna smetnja, ali moderne tehnologije često kriju funkcije koje su mnogo važnije nego što na prvi pogled može da izgleda. Bez njih bi vožnja tokom zime bila gotovo nemoguća.

Foto: Hazrat Bilal / Alamy / Profimedia

Iako se mnogima čine kao nebitan detalj, tanke pruge na zadnjem staklu automobila imaju jasnu i važnu ulogu - sprečavanje magljenja i smrzavanja stakla. One nisu ukras, već izuzetno tanke metalne žice obložene smolom, postavljene direktno na staklo ili između njegovih slojeva. Te žice pripadaju sistemu zadnjeg grejača stakla. Kada kroz njih prođe električna struja, stvara se otpor, a otpor generiše toplotu. Upravo ta toplota uklanja kondenzaciju, a zatim otapa i led koji se tokom hladnih jutara uhvati na staklu. Na taj način obezbeđuju jasnu vidljivost vozaču, što je ključno za bezbednu vožnju u zimskim i maglovitim uslovima.

Zato ne iznenađuje što vozači često primete da je prednje staklo odmaglilo, a zadnje i dalje mutno ili zaleđeno.

Foto: Octavian Lazar / Alamy / Profimedia

Šta kad dođe do kvara?

Kada sistem zadnjeg grejača prestane da radi, problem obično nije u vremenu ili lošoj sreći, već u jednom od nekoliko tipičnih uzroka.

Najčešći razlozi zbog kojih zadnje staklo ne odmagljuje su sledeći: Pregoreo osigurač - Zadnji grejač troši dosta energije, pa se dešava da osigurač pregori. To je najjednostavniji kvar koji se rešava običnom zamenom osigurača.

- Zadnji grejač troši dosta energije, pa se dešava da osigurač pregori. To je najjednostavniji kvar koji se rešava običnom zamenom osigurača. Prekinuta mreža žica - Ukoliko je neka od linija oštećena, dolazi do prekida u strujnom kolu i žica prestaje da greje. Oštećenja nastaju čišćenjem, grebanjem ili pritiskanjem predmeta na zadnju policu. Popravka je moguća, bilo uz specijalni set, bilo kod stručnjaka.

- Ukoliko je neka od linija oštećena, dolazi do prekida u strujnom kolu i žica prestaje da greje. Oštećenja nastaju čišćenjem, grebanjem ili pritiskanjem predmeta na zadnju policu. Popravka je moguća, bilo uz specijalni set, bilo kod stručnjaka. Kvar prekidača - Ako taster za uključivanje odmagljivača izgubi funkciju, sistem se ne može aktivirati. Ovo je najkomplikovaniji i najskuplji oblik kvara i zahteva servisiranje.

(Kurir.rs/ Blic žena)

