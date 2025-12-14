Slušaj vest

U zimskim jutima, kada žurite na posao ili obaveze, brzo i bezbedno uklanjanje leda sa šoferšajbne je neophodno. Da biste što pre imali jasnu vidljivost tokom vožnje, pratite sledeće korake.

Šta uraditi kada se staklo već zaledilo?

Ručno uklanjanje leda strugačem sa automobila Foto: Pavlíček Luboš / ČTK / Profimedia

Uključite automobil i podesite duvanje na stakla (defroster) na najjače podešavanje. Toplota iz unutrašnjosti će postepeno otapati led.

(defroster) na najjače podešavanje. Toplota iz unutrašnjosti će postepeno otapati led. Napravite r astvor mlake vode i soli, pa poprskajte šoferšajbnu. Važno je da ne preterate sa količinom soli, jer previše može oštetiti staklo.

pa poprskajte šoferšajbnu. Važno je da ne preterate sa količinom soli, jer previše može oštetiti staklo. Upotrebite mešavinu izopropil alkohola i vode ( otprilike dve trećine alkohol, jedna trećina voda). Polako prelijte preko zaleđenog stakla kako bi se led brže odvojio.

otprilike dve trećine alkohol, jedna trećina voda). Polako prelijte preko zaleđenog stakla kako bi se led brže odvojio. Kada se većina leda otopi, uzmite strugač i uklonite ostatke leda i snega sa stakla.

leda i snega sa stakla. Na kraju obavezno proverite vidljivost iz vozila pre nego što krenete u vožnju. Probajte i brži trik sa kesom vode:

Naime, jedan korisnik TikToka pokazao je kako obična plastična kesica napunjena hladnom vodom može zameniti sve komplikovane metode.

On je najpre napunio kesu vodom, dobro je zatvorio i potom njome lagano prelazio preko leda na šoferšajbni. Rezultat je bio skoro pa neverovatan – led se lako uklanjao, a do oštećenja stakla nije došlo.

Istina ili mit: Da li sirće topi led?

Ako nemate strugač, često se savetuje korišćenje sirćeta. Međutim, važno je znati kako i kada deluje.

jabukovo sirće Foto: Profimedia

Sirće može sprečiti stvaranje leda ukoliko se nanese unapred, na primer veče uoči najavljenog mraza. Acetinska kiselina u sirćetu snižava temperaturu zamrzavanja vode i sprečava da se led uhvati.

Međutim, ukoliko je led već formiran na staklu, sirće neće imati značajan efekat. Takođe, ne preporučuje se primena na staklima koja imaju pukotine ili ogrebotine, jer kiselina može dodatno oštetiti staklo.

Ručno uklanjanje leda strugačem sa automobila Foto: Rene Traut / imago stock&people / Profimedia

Najbolje je spremiti potrebnu zimsku opremu u automobilu i redovno je koristiti: strugač za led, zimske tečnosti i odgovarajuću opremu za bezbednu vožnju.

Video: