Čak i najiskusniji vozači, sa godinama i godinama iskustva, često ne poznaju suptilne trikove koji mogu značajno olakšati vožnju i smanjiti rizik od nesreća. Danas vam donosimo devet praktičnih saveta koji će učiniti da vozite bez stresa, izbegnete opasne situacije i postanete sigurniji za volanom — a za koje vas auto škola verovatno nije spremila.

Proverite kako su vam namešteni retrovizori

Foto: Printscreen

Pravilno podešeni retrovizori ključni su za eliminisanje slepih tačaka. Slepa tačka je deo puta koji ne vidite, pa lako možete propustiti vozilo u susednoj traci.

Bočni retrovizori neka budu tako postavljeni da ne vidite svoj automobil u njima.

Proverite podešavanje tako što ćete voziti pored parkiranog automobila unazad; čim nestane iz retrovizora, trebalo bi da ga vidite perifernim vidom.

Centralni retrovizor treba da obuhvata ceo zadnji prozor.

Podesite retrovizore dok sedite u normalnom položaju za vožnju. Naučite da osetite gde su točkovi

Da biste izbegli rupe i ogrebotine pri parkiranju, morate znati gde su vam prednji točkovi.

Foto: Printscreen/Youtube

Vežba:

Stavite praznu plastičnu flašu na put i vozite preko nje prednjim točkom.

Otvorite prozor da čujete pucanje flaše i vežbajte precizno kretanje. Parkiranje uz retrovizore i prozore

Pod pravim uglom:

Zaustavite se kada retrovizor pokazuje ivičnjak. Udaljenost će biti minimalna i branik zaštićen.

Bočno parkiranje automobila Izvor: Instagaram/drivingskills_

Pozicioniranje : Parkirajte se paralelno sa automobilom ispred vas, tako da su vam retrovizori u istoj ravni.

: Parkirajte se paralelno sa automobilom ispred vas, tako da su vam retrovizori u istoj ravni. Skretanje: Okrenite volan skroz udesno i polako se vozite unazad.

Tačka gledanja: Nastavite dok u desnom retrovizoru ne vidite far automobila iza.

Okrenite volan skroz udesno i polako se vozite unazad. Nastavite dok u desnom retrovizoru ne vidite far automobila iza. Ispravljanje volana: Ispravite volan sve dok vam se ručica prednjih vrata ne poravna sa zadnjim točkovima automobila ispred.

Ispravite volan sve dok vam se ručica prednjih vrata ne poravna sa zadnjim točkovima automobila ispred. Ulaženje: Polako nastavite unazad dok ne uđete u parking mesto.

Polako nastavite unazad dok ne uđete u parking mesto. Finalno podešavanje: Kada ste parkirani, ispravite točkove i podesite poziciju napred/nazad. Osušite kočnice posle vožnje kroz baru

Kada pređete baricu:

Foto: RINA

Vozite polako, bez menjanja brzine ili manevrisanja.

Ako vozite brzo, voda može ući u sistem paljenja i uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom.

Nakon barice, ne menjajte odmah brzinu. Pritisnite pedalu kočnice nekoliko puta dok gasirate — trenje će osušiti kočione pločice. Pratite manevar viših vozila ispred vas

Autobusi i kamioni bolje vide situaciju na putu. Ako vozači viših automobila menjaju traku, verovatno je na tom mestu zastoj, nesreća ili prepreka. Sledite ih i pažljivo promenite traku.

Spustite retrovizor noću

Foto: Shutterstock

Standardni retrovizori imaju dnevni i noćni režim. Spustite retrovizor niže da vas svetla automobila iza ne zaslepe.

Sledite sporije vozilo u susednoj traci

Ako primetite da vozilo u susednoj traci usporava, uradite isto. Najčešće vozač propusta pešaka ili životinju.

Ne dozvolite da vas zavara iluzija brzine

Sofija od 1. decembra uvodi ograničenja na vozilima Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Na pravcu brzina može izgledati upola manja nego što stvarno jeste. Ako ne usporite pre skretanja, automobil može proklizati.

Ne okrećite točkove pre nego što skrenete levo

Točkovi moraju biti u početnoj poziciji dok ne krenete u skretanje. Ako vas udari automobil sa zadnje strane dok su točkovi već okrenuti, možete biti gurnuti u suprotnu traku i izazvati sudar sa drugim vozilima.

Video: Parkiranje u blatu