Tek kada se na TikToku pojavi neko ko razotkrije ovakve sitne “tajne”, shvatimo koliko toga uzimamo zdravo za gotovo. Tako je ovoga puta pod lupom završila i čuvena ručka iznad prozora u automobilu.

Najpre se na TikTok profilu devojke pod imenom "sanne_vberkel" pojavio video u kom ona pokazuje kako se zapravo koriste ručke u automobilu, one iznad prozora koje svi držimo zdravo za gotovo - i ceo internet je ostao u čudu.

"Na današnji dan sam saznala", stoji u opisu njenog videa gde se ona, sedeći na suvozačevom mestu, povlači ručicu iznad svog prozora.

Ovaj potez smo svi isto radili, međutim, caka je u sledećem - devojka je unutar ručice spustila malu kvačicu koja se nalazi unutar ručke i u tom trenutku ručicu zakočila i ostavila je u tom položaju.

Zbog postojanja velikog broja različitih automobila, po starosti, modelima, markama... treba istaći da ovo možda neće funkcionisati na isti način u svakom automobilu, ali kod onih koji hoće, definitivno će biti olakšanje.

A onda, kako dodatno objašnjava "Bright side", iako većina ljudi ove ručke koristi samo da se drži tokom vožnje, njihova prava svrha je sasvim drugačija.

Naime, one su zapravo osmišljene kako bi olakšale osobama sa invaliditetom ulazak i izlazak iz vozila.

"Molim? Nisam znao to do sada, a imam 42 godine"

Korisnici Tiktoka bili su šokirani ovim otkrićem pa su u komentarima brže bolje napisali svoje oduševljenje .

- Molim? Nisam znao to do sada, a imam 42 godine", "TikTok me naučio više nego škola", "55 godina i evo me gledam šokirana", "Odmah sam sišao iz kancelarije do auta i proverio, bukvalno radi", bili su samo neki od komentara ispod ovog videa.