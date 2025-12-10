Slušaj vest

Sigurno ste se nekada našli u situaciji da vam se tokom vožnje ili pri startovanju kola upali neka od lampica na kontrolnoj tabli koja inače ne svetli. Još ako automobil tada počne teško da prima gas zavlada panika!

Evo šta bi to moglo da bude, i koji je savet automehaničara.

"Ova lampica mi se pali učestalo"

Upravo takav problem opisao je i jedan dugogodišnji vozač na društvenoj mreži "Reddit", ističući da automobil kada mu se upali jedna lampica slabo prima gas, "kasni" u reakciji i troši znatno više goriva.

- Reno clio 1.2 16v 2004. godište. Pali se ova lampica učestalo, i u startu i tokom vožnje. Ne mogu da dodam gas kad je upaljeno, ili kasni... Šta bi trebala da znači ova lampica? Kada se upali motor neće da vuče, a i troši kao tenk. Vozim 30 godina, a o ovome nema pojma ništa - napisao je jedan vozač na društvenoj mreži "Reddit".

Odmah je stiglo puno komentara ljudi šta bi paljenje ove svećice moglo da znači, od senzor gasa, preko lošeg kontakta, problema sa strujom, pa do klapne gasa. Ali, niko nije znao da tačno kaže šta je u pitanju.

Iako je možda ovom korisniku delovalo da pitanjem na društvenim mrežama može da pronađe brzo rešenje za kvar, odgovori ljudi koji nemaju veze sa ovom tematikom često mogu da donesu više štete nego koristi. Zato je savet da se prvo obratite stručnjacima.

Automehaničar: "Problem je sa starijim modelima"

Kako objašnjava automehaničar Milan Petrović iz Beograda, ovaj signal ne mora nužno da znači kvar grejača - naprotiv, može ukazivati na čitav niz različitih problema u motoru, posebno kod starijih modela automobila.

- To je lampica grejača motora, i može da znači mnogo stvari, a zapravo ne mora da ukazuje da je problem u grejaču motora. Kada svetli može da signalizira da bilo šta u motoru nije ispravno. Ona je karakteristična za starije modele automobila, u ovom slučaju konkretno "reno clio" - rekao je automehaničar Petrović.

On je objasnio na koje sve probleme može da ukazuje ova lampica u kolima.

- Problem je što ova lampica na starijim modelima zapravo može da pokazuje da je više stvari u kolima u kvaru ili slično. Može da pokazuje na problem sa cilindrom, diznom, pumpom, cilindrom, računarom, bobinom... Zavisi i od toga da li je automobil na dizel ili benzin. Zbog toga je u ovom slučaju važno da se ode kod majstora i uradi dijagnostika automobila kako bi se pronašao i rešio kvar, ali i izbegli ozbiljni problemi - objašnjava automehaničar Petrović.

Šta su grejači motora

Grejači motora su, kao što im i samo ime kaže, grejni elementi koji se nalaze neposredno pored mlaznica goriva, iznad cilindra. Nakon davanja kontakta, aktiviraju se i veoma brzo, za samo nekoliko sekundi, dostižu visoku temperaturu (oko 850, kod novijih dizelaša i do 1.000 stepeni Celzijusa), što zagreva unutrašnjost cilindra i značajno olakšava paljenje smeše dizela i vazduha na niskim temperaturama.

Tokom njihovog rada, na instrument tabli se pali indikator u obliku savijene žice, neki bi rekli pereca, ali ne bismo išli tako daleko. Savet je da se zimi sačeka da se indikator ugasi, što je znak da su grejači obavili svoj posao, pa tek onda pokrenuti motor.

Nakon uspešnog starta motora, kod novijih motora, grejači nastavljaju da rade još neko vreme, u smanjenoj zapremini, i zagrevaju cilindar, kako bi poboljšali sagorevanje i smanjili emisiju štetnih gasova, dok motor ne dostigne radnu temperaturu, piše na sajtu "polovniautomobili".

Stvari koje morate da znate o grejačima automobila

Grejači motora imaju ključnu ulogu u pravilnom startovanju i radu dizel motora, posebno tokom hladnih dana. Iako mali i često zanemareni, njihova neispravnost može izazvati ozbiljne probleme u vožnji. Zato je važno da vozači znaju kako da znaju sledeće stvari o grejačima:

1. Kako da znate da vam ne radi grejač

Osim svetljenja lampice, najčešći simptomi problema sa grejačima uključuju teško pokretanje motora, posebno u hladnim uslovima.

Pored problema sa paljenjem, dobar pokazatelj neispravnog grejača je:

grub rad motora nakon paljenja

povećana potrošnju goriva

neravnomeran rad motora

gust, crn dim koji izlazi iz auspuha 2. Koliko traju grejači motora

Grejači obično traju između 100.000 i 150.000 kilometara, ali njihov vek trajanja može značajno varirati u zavisnosti od uslova vožnje i kvaliteta goriva. Kako se navodi na sajtu autodoktor, redovno održavanje i korišćenje kvalitetnog goriva može produžiti njihov vek trajanja.

3. Da li je bezbedno voziti sa neispravnim grejačima

Voziti sa neispravnim grejačima nije preporučljivo, jer to može dovesti do problema sa pokretanjem motora i smanjenja njegove efikasnosti. Takođe, može doći do povećane emisije štetnih gasova, što može negativno uticati na životnu sredinu.

4. Kako zameniti grejače

Zamena grejača može biti složen proces koji zahteva odgovarajuće alate i znanje. Preporučuje se da ovaj posao obavi kvalifikovani mehaničar. Međutim, ako planirate sami da ih zamenite, uverite se da imate priručnik za vaš automobil i da ste upoznati sa postupkom zamene.