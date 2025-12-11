Slušaj vest

Moderni dizel automobili danas više ne mogu da ispune ekološke standarde bez sistema za dodatno prečišćavanje izduvnih gasova. U centru tog sistema nalazi se AdBlue, tečnost koju mnogi vozači i dalje ne shvataju ozbiljno, sve dok im automobil ne odbije poslušnost.

Iako izgleda kao obična potrošna tečnost, AdBlue direktno odlučuje da li će se vozilo uopšte pokrenuti. Kada ga ponestane, automobil ne ulazi u kvar, ne pali se lampica motora, ali elektronika jednostavno blokira sledeće paljenje.

Foto: Profimedia

Kako tačno radi SCR sistem i šta se dešava kada AdBlue padne na minimum

SCR sistem koristi AdBlue kako bi tokom vožnje neutralisao štetne azotne okside u izduvnim gasovima. Elektronika precizno dozira tečnost u izduvni sistem, gde se odvija hemijska reakcija koja štetne gasove pretvara u znatno bezopasnije supstance.

Potrošnja AdBlue-a je u proseku od 1 do 1,5 litara na 1.000 kilometara, ali se povećava kod vuče prikolice, planinske vožnje i dinamične vožnje. Vozilo stalno prati nivo i na vreme obaveštava vozača. Prvo upozorenje stiže i nekoliko hiljada kilometara pre potpunog pražnjenja i ima informativni karakter.

Ako se upozorenja ignorišu, poruke postaju sve direktnije, uz upozorenje da nakon gašenja motora više neće biti dozvoljeno novo paljenje. Kada nivo padne na apsolutni minimum, automobil i dalje može da se vozi, ali sledeće gašenje može značiti potpunu blokadu vozila.

Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Ovaj sistem postoji isključivo zbog zakonskih propisa i ne može se zaobići dijagnostikom, resetovanjem grešaka ili servisnim intervencijama. Jedino rešenje je fizičko dolivanje AdBlue-a.

Dolivanje je jednostavno, ali kašnjenje skupo

Dolivanje AdBlue-a je jednostavno i ne zahteva odlazak u servis. Otvor rezervoara se kod većine automobila nalazi pored grla za gorivo, a kod pojedinih modela ispod haube ili u prtljažniku. Preporučuje se korišćenje isključivo sertifikovane tečnosti kako bi se izbegla oštećenja pumpe i začepljenje sistema.

Iako AdBlue može da se zaledI na niskim temperaturama, savremeni automobili imaju ugrađeno grejanje rezervoara, pa zimska vožnja ne predstavlja problem.

Procenat antifriza u motoru možete proveriti i sami Foto: SORAPOP UDOMSRI, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nakon dolivanja, sistemu je često potrebno nekoliko minuta rada motora ili kratka vožnja kako bi elektronika prepoznala novu količinu i ugasila upozorenja. Zbog toga je normalno da poruka ne nestane odmah nakon paljenja.

AdBlue je danas apsolutno ključna tečnost za savremene dizel automobile. Bez nje SCR sistem ne radi, emisije izlaze iz dozvoljenih granica, a vozilo ostaje blokirano. Ko na vreme doliva i prati upozorenja, nikada neće imati problem, ali oni koji ignorišu signalizaciju vrlo brzo shvate koliko ovaj sistem zna da bude nemilosrdan.