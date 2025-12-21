Slušaj vest

U svetu, gde automobil počinje da gubi vrednost već sledećeg dana nakon kupovine, pronaći model koji je sposoban da dugo zadrži cenu prava je sreća. U proseku, nova vozila za tri godine gube 30–40% vrednosti, ali postoje izuzeci.

Neki modeli zahvaljujući reputaciji, potražnji i dugovečnosti gube vrednost znatno sporije. Glavred je istražio koja vozila najmanje gube na ceni prilikom preprodaje.

Toyota RAV4

Stručnjaci Ampercar-a kažu da RAV4 već nekoliko generacija zaredom ostaje jedan od najboljih krosovera po pitanju preostale vrednosti. Čak i nakon pet godina eksploatacije gubi oko 18%, što je veoma nizak procenat za masovni segment.

Tajna popularnosti je stabilna potražnja, univerzalnost i poznata pouzdanost. Atmosferske i hibridne verzije su podjednako tražene: benzinski motori 2.0 i 2.5 sa automatskim menjačem ili CVT ne prave probleme. Karoserija je otporna na koroziju, a vešanje izdržljivo, pa se takva vozila na sekundarnom tržištu prodaju za samo nekoliko nedelja.

Lexus NX

Premium Lexus NX, koji je građen na platformi RAV4, takođe ima odličnu poziciju na tržištu polovnih automobila. Deprecijacija za tri godine iznosi oko 17–20%, što je za premijum segment skoro rekord.

Model se izdvaja visokim kvalitetom izrade, pouzdanim Aisin menjačem i staloženim dizajnom koji ne zastareva. Enterijer dugo zadržava nov izgled, a elektronika funkcioniše bez kvarova – upravo to privlači kupce koji žele da uđu u premijum-klasu bez rizika.

Toyota Land Cruiser

Land Cruiser i nakon 10 godina vlasništva može da se proda za polovinu vrednosti. Zahvaljujući ramnoj konstrukciji, proverenim dizel i benzinskim V8 motorima i pouzdanosti, ovaj SUV ostaje jedno od najvrednijih vozila na sekundarnom tržištu. Čak i kilometraža do 300.000 km ne odbija potencijalne kupce.

Neki modeli zahvaljujući reputaciji, potražnji i dugovečnosti gube vrednost znatno sporije Foto: Shutterstock

Mazda CX-5

CX-5 se smatra jednim od najbolje izbalansiranih krosovera. Za tri godine vozilo gubi oko 22% vrednosti. Atmosferski SkyActiv motori, šestostepeni automatski menjač i pouzdano vešanje smanjuju rizik od skupih popravki.

Auto zadržava moderan izgled, a njegova upravljivost se često smatra jednom od najboljih u klasi. Na sekundarnom tržištu CX-5 se lako prodaje bez značajnog spuštanja cene.

Volkswagen Tiguan

Tiguan se izdvaja praktičnošću, kvalitetom i balansom karakteristika. Deprecijacija za tri godine iznosi 24–25%, što je za evropski SUV veoma dobar rezultat.

Među ključnim prednostima su pouzdana izrada, pažljivo odabrani materijali enterijera, efikasni TSI motori novijih generacija i sigurna upravljivost. Potražnja je stalno visoka, a dizel verzije su posebno tražene.

Kia Sportage

Najnovija generacija Sportage-a znatno je poboljšala kvalitet i tehnološku opremljenost. Zahvaljujući tome krosover gubi samo 22–25% vrednosti za tri godine. Pouzdani motori 1.6 i 2.0 MPI, kao i dizel 1.6 CRDi, čine model atraktivnim za one koji žele moderan krosover bez rizika od skupih kvarova.

Hyundai Tucson

Tehnički blizak „rođak“ Sportage-a, Tucson drži cenu nešto lošije – deprecijacija iznosi 23–26% za tri godine. Ipak, nudi glatku vožnju, udobnost i jeftinije održavanje.

Tucson se često bira zbog predvidivosti. Čak i sa pređenih preko 200.000 km, vozilo ostaje pouzdano, a delovi su pristupačniji nego kod japanskih konkurenata.

U proseku, nova vozila za tri godine gube 30–40% vrednosti Foto: Kurir Televizija

Subaru Forester

Forester ima stabilnu potražnju zahvaljujući pogonu na sva četiri točka i reputaciji „poštenog“ SUV-a. Deprecijacija iznosi oko 25% za 3–4 godine.

Glavni uslov je kvalitetno održavanje, jer bokser motori zahtevaju preciznost. Kupci ipak dobijaju pravi SUV sa odličnom upravljivošću van asfalta.

Škoda Octavia

Jedan od najtraženijih modela u Srbiji i Evropi. Za tri godine Octavia gubi 20–24% vrednosti.

Ceni se zbog prostranosti, ekonomičnih 1.4 i 1.8 TSI motora, dugovečnog vešanja i opšte praktičnosti. Zbog visoke likvidnosti vozilo se često prodaje bez velikih pregovora.

Toyota Camry

Camry je već dugo legendarni model biznis klase. Čak i nakon pet godina eksploatacije gubi manje od 20% vrednosti.