Rolls-Royce je sinonim za luksuz, britansku aristokratiju i cene koje većina ljudi nikada ne može da priušti. Zato zvuči gotovo nestvarno da se jedan Silver Shadow II u Velikoj Britaniji mogao kupiti za samo 2.000 funti, koliko košta dvadeset godina star Volkswagen Polo.

Jutjuber Old Skull Garage nije mogao da odoli. Automobil je pronašao tokom snimanja videa o "garažnim otkrićima“ i ubrzo ga kupio, iako je znao staro pravilo: ništa nije skuplje od jeftinog luksuznog automobila.

Na prvi pogled, Silver Shadow II izgledao je pristojno. Model je poseban po modernijem upravljačkom sistemu i masivnim gumenim branicima koje puristi ne vole. Ali čim je vlasnik počeo da razgleda automobil iznutra, postalo je jasno zašto je cena bila toliko niska.

Šta se krilo ispod haube

Klima uređaj radio je sam od sebe i praznio akumulator. Instalacija je bila puna improvizovanih kablova, ostavljenih od prethodnih vlasnika. Pravi problem, međutim, bio je motor od 6,75 litara: radio je neujednačeno, gušio se i gasio.

Dijagnoza – zaprljane svećice. Ali Rolls-Royce nije običan automobil. Umesto deset minuta posla, Jutjuber je proveo skoro tri sata skidajući usisnike, odvajajući creva i „boraveći“ u prepuniom motornom prostoru. Neke svećice bile su potpuno uništene, jedna se čak izgubila duboko u šasiji tokom vađenja.

Kad su svećice i dotrajala creva za gorivo zamenjeni, motor i dalje nije radio kako treba. Problem se krio u karburatorima: igla u jednom od njih bila je blokirana godinama nakupljane prljavštine i stvrdnutog benzina. Tek nakon detaljnog čišćenja, motor je uz samo pet litara svežeg goriva ponovo zaživeo. Bez podrhtavanja, bez gašenja. V8 je konačno radio kako Rolls-Royce i treba da zvuči.

Jeftin automobil s neočekivanom istorijom

Kao šlag na tortu, vlasnik je otkrio da je ovaj Silver Shadow II učestvovao na poznatoj trci Prescott Hill Climb 2011. godine, potpuno neočekivan podatak za automobil koji danas jedva preživljava.

Ostaje pitanje da li je kupovina bila pametan finansijski potez, jer automobil već . Ali za manje od 50 funti uloženih u popravke i mnogo truda, ovaj YouTuber sada ima vozeći Rolls-Royce – najjeftiniji način da se bar na trenutak oseća kao kralj.

