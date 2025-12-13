Slušaj vest

Propisi o vozačkim dozvolama razlikuju se od države do države. Vozačka dozvola je jedan od najtraženijih dokumenata u Američkim Sjedinjenim Državama, neophodan za mobilnost građana. Zahteve za izdavanje reguliše Odeljenje za motorna vozila (DMV), ali se mogu značajno razlikovati od države do države. Evo kako je i u Srbiji.

U nekim državama, starosna granica za obnavljanje vozačke dozvole može da varira, a državne vlasti zahtevaju od vozača da lično obnove svoje dozvole. Svrha postupka je procena njihovih vozačkih sposobnosti i osiguranje bezbednosti na putevima.

Kako sada stariji od 75 obnavljaju vozačku dozvolu

Osobe starije od 75 godina u Americi više ne mogu automatski obnoviti vozačku dozvolu.

Obnavljanje vozačke dozvole mora se obaviti svakih pet godina, ali od 75. godine, proces se više ne može u potpunosti obaviti onlajn.

Odeljenje za motorna vozila Masačusetsa (DMV) zahteva od vozača starijih od 75 godina da lično obnove svoje vozačke dozvole. To znači da više ne mogu da obnavljaju svoje vozačke dozvole onlajn ili poštom, već moraju lično da posete kancelariju DMV-a kako bi završili obnovu.

Ova mera je deo politike usmerene na poboljšanje bezbednosti u saobraćaju za starije vozače. Prilikom obnavljanja vozačke dozvole, mora se obaviti test vida i dostaviti potrebna dokumenta.

Koji su razlozi za ovu izmenu

Procedura ličnog pregleda omogućava DMV-u da otkrije stanja koja utiču na sposobnost vožnje i da sprovede dodatne preglede ako postoje zdravstveni ili problemi sa ponašanjem.

Ova mera je odgovor na zabrinutost u vezi sa bezbednošću u saobraćaju, jer vladini podaci pokazuju da stariji vozači mogu imati oštećen vid, reflekse ili reakcije.

A kako je u Srbiji

Vozačka dozvola važi u Srbiji 10 godina, ali nakon što vozač napuni 65 godina dužina trajanja vozačke se smanjuje na pet. Na ovaj način, zakon forsira starije vozače da češće proveravaju svoje zdravstveno stanje i time se osiguraju da ne ugrožavaju ni sebe ni druge učesnike u saobraćaju.

Čak i ako vozač koji ima između 55 i 65 godina starosti želi da produži svoju dozvolu, biće mu izdata vozačka koja važi samo do njegove ili njene 65-e godine. Dakle ni vozačima koji imaju više od 55 godina se ne izdaje vozačka dozvola na čitavih 10 godina.

Produženje vozačke dozvole posle 65 godina starosti

Ako ste napunili 65 godina i morate da produžite svoju vozačku dozvolu, očekuje vas nešto drugačija procedura. Pre svega, potrebno je odraditi lekarski pregled kako bi doktor ustanovio da li ste još uvek zdravstveno sposobni da upravljate motornim vozilom.

Važno je da sve odradite pre nego što napunite 65 godina starosti, najmanje mesec dana ranije.

Koliko traje vozačka dozvola za lica starija od 65 godina

Lekarski izveštaj ne sme biti stariji od 6 meseci u trenutku kada odlučite da aplicirate za produženje vozačke dozvole.