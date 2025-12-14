Slušaj vest

Neretko se kupci polovnih automobila suočavaju sa vraćenim brojačem kilometara ili prikrivenim tehničkim problemima.

Kupovina polovnog vozila često se pretvara u lutriju, gde je rizik da naiđete na skručeni odometar ili sakrivene tehničke nedostatke izuzetno visok. Kupci koji ne obraćaju dovoljno pažnje na detalje mogu preplatiti automobil sa znatno istrošenim resursom.

Glavred je saznao kako izbeći takve zamke i izabrati auto sa probegom.

Iskusni preprodavac iz Dnjepra, Vladimir I., objasnio je za izdanje "Tvoja mašina" da je prosečan godišnji probeg automobila u Ukrajini 15–20 hiljada kilometara. Prema njegovim rečima, trogodišnji, do četvorogodišnji automobil u normalnim uslovima ne bi trebalo da ima više od 50–60 hiljada kilometara.

Da li vredi kupovati auto sa velikim probegom

Vozila koja znatno premašuju prosečan probeg (broj kilometara koje je vozilo prešlo od početka korišćenja) mogu da kriju probleme koji na prvi pogled nisu uočljivi. Stručnjak je ukazao da automobili stari 3-4 godine sa probegom od oko 150 hiljada kilometara gotovo uvek spadaju u takozvane „radnike“, korišćeni su u taksiju, karšeringu ili dostavnim službama.

Iako spolja mogu izgledati uredno, unutrašnje stanje, sedišta, volan, vešanje, transmisija - često je znatno istrošeno. Kao rezultat, kupac dobija vozilo sa manjim preostalim resursom i potrebom za skupim popravkama.

Kupci koji ne obraćaju dovoljno pažnje na detalje mogu preplatiti automobil Foto: Shutterstock

Koliko često se vraća kilometraža i kako to proveriti

Ništa manje rizična nisu ni vozila sa veoma malim probegom. Vladimir ističe da otprilike svaki treći polovni automobil na ukrajinskom tržištu ima tragove vraćanja odometra.

Zato je pre kupovine važno:

proveriti probeg putem VIN servisa;

proceniti istrošenost pedala, volana, sigurnosnih pojaseva i sedišta;

uporediti spoljašnji izgled delova sa prijavljenim probegom.

Ako spoljašnje stanje ne odgovara brojkama na odometru, to je ozbiljan signal da treba odustati od kupovine.

Koji probeg se smatra optimalnim

Prema mišljenju preprodavaca, najbolji odnos cene i tehničkog stanja imaju automobili čiji je probeg već prešao važan „prag“. Najbolja opcija je vozilo sa probegom nešto većim od 100 hiljada kilometara.

Upravo u tom intervalu prethodni vlasnik je, po pravilu, već obavio sve neophodne redovne servise (zamena remena GRM-a, servis vešanja, zamena tečnosti). To smanjuje rizik od skrivenih i hitnih skupih popravki za novog vlasnika.

Automobili sa probegom oko 200 hiljada kilometara zahtevaju mnogo pažljiviji izbor. Važno je saznati punu istoriju servisiranja, jer su u ovoj fazi moguća habanja motora, dvomasenih zamajaca, turbina i elemenata hodnog dela.

Osnovna pravila kupovine polovnog automobila

Stručnjak preporučuje da se pridržavate nekoliko jednostavnih pravila:

proverite probeg putem VIN-koda;

procenite istrošenost volana, pedala i sedišta;

izbegavajte automobile sa prosečnim godišnjim probegom većim od 25 hiljada kilometara;

obavezno uradite kompletnu tehničku dijagnostiku pre kupovine.

Pravilna procena probega i stanja vozila garancija je da će automobil dugo služiti novom vlasniku, a ne zahtevati popravke odmah nakon kupovine.