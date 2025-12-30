Slušaj vest

Sigurnosni pojasje prva stvar koju koristimo kada sednemo u automobil, ali retko ko obraća pažnju na sitne elemente od kojih se sastoji. Jedan od njih je upravo crno dugme, postavljeno na traci pojasa, koje ima vrlo praktičnu svrhu.

Čemu služi dugme na pojasu za vezivanje

Ovo dugme, poznato i kao graničnik ili zaustavno dugme, sprečava da metalna kopča klizi niz pojas i završi pri dnu, blizu poda ili donjeg sidrišta. Drugim rečima, zahvaljujući njemu, kopča uvek ostaje na dohvat ruke i ne morate da je tražite napamet ili u mraku.

Bez ovog malog graničnika, kopča bi pri svakom otkopčavanju padala nadole, što bi otežalo sledeće vezivanje i učinilo korišćenje pojasa nepraktičnijim.

Jednostavan detalj koji čini veliku razliku

Dugme na sigurnosnom pojasu ima nekoliko važnih funkcija:

Pristupačnost - drži kopču u položaju koji je lako dostupan rukom.

Brzina - omogućava brže vezivanje, što je posebno važno kod čestih ulazaka i izlazaka iz vozila.

Ergonomija - osigurava da pojas bude pravilno postavljen pre nego što se vežete.

Praktičnost - sprečava da kopča padne na pod, gde može biti teško dostupna.

Važno je naglasiti da ovo nije estetski dodatak, već potpuno funkcionalan element, nastao kao rezultat decenija praćenja navika vozača i putnika.

Vezivanje sigurnosnog pojasa je obavezno Foto: SeventyFour/Shutterstock

Štiti mehanizam i sprečava buku u kabini

Osim što olakšava upotrebu, ovo malo dugme doprinosi i dužem veku trajanja sigurnosnog pojasa. Kada kopča ne bi bila zaustavljena, stalno bi udarala o donje delove trake ili mehanizam za namotavanje, što bi moglo dovesti do bržeg habanja ili oštećenja.

Takođe, sprečava čestu i iritantnu pojavu – zveckanje metalne kopče koja, bez graničnika, može udarati o plastične ili metalne delove unutrašnjosti vozila tokom vožnje, kočenja ili skretanja.

Kratka istorija sigurnosnog pojasa

Sigurnosni pojas počeo je da se razvija sredinom 20. veka, kao odgovor na sve veći broj saobraćajnih nesreća. Iako su prvi oblici postojali još tridesetih godina prošlog veka, ključni trenutak dogodio se 1959. godine.

Tada je švedski inženjer Nils Bolin, zaposlen u Volvu, osmislio sigurnosni pojas u tri tačke, koji ravnomerno raspoređuje silu udara na najčvršće delove tela – grudi i karlicu. Ovaj izum postao je standard bezbednosti u automobilima širom sveta.

Od sedamdesetih godina mnoge zemlje uvode zakone o obaveznoj upotrebi sigurnosnog pojasa, nakon što su istraživanja pokazala značajno smanjenje broja poginulih i povređenih. Danas, uprkos razvoju vazdušnih jastuka i drugih naprednih sistema, sigurnosni pojas i dalje važi za jedan od najjednostavnijih, ali i najefikasnijih načina zaštite putnika u vozilu.

(Kurir.rs/Blic)

