Slušaj vest

Saobraćajni znaci upozoravaju učesnike u saobraćaju koja pravila važe na određenoj deonici i ukazuju na ograničenje zabrane i obaveze koje se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati.

Svedoci smo da u praksi to baš i ne funkcioniše na najbolji način, zato se neko na društvenim mrežama zapitao - koji se znak kod nas najmanje poštuje?

Ubrzo su usledili komentari, najviše vozača.

"Stavio sam kamere"

"Privremeni semafori su razlozi zašto sam stavio kamere na auto. Iks puta mi se desilo da me neko iseče iz ulice bez prvenstva prolaza ili meni izbaci zeleno na semaforu kad su radovi i lik u suprotnom smeru se zaleće u mene i blica mi", ljutito je napisao ovaj muškarac.

Kad je reč o kamerama, na to se jedan nadovezao.

"Spasla me jednom, dobio sam prijavu policije za nasilničku vožnju zato što sam vozio 'zaustavnom' trakom dok su bili radovi, a pre zatvaranja leve trake je bio znak gde piše da se zaustavna traka otvara za saobraćaj, i pošto nikoga nije bilo u njoj, vozio sam po ograničenju, što je bilo brže od kreni-stani srednje trake. Kad je trebalo da idem na sud, završili se radovi, saobraćajni znak skinut, da nisam imao snimak kamere gde se vidi znak, možda bi mi oduzeli dozvolu”, neprijatno je iskustvo jednog muškarca koje se dobro završilo po njega.

Korisnici na mrežama su istakli da se znak stop najmanje poštuje

Stop i ograničenje brzine niko ne poštuje

Ali svi su bili saglasni da se najmanje poštuju znakovi stop i ograničenje brzine.

"Ograničenje brzine i stop. Stop većina tretira kao trougao koji sugeriše da treba da se ustupi prvenstvo prolaza, ali da nije obavezno i zaustavljanje", zapazio je ovu nelogičnost vozača jedan muškarac na mrežama.

"Otkad sam počeo da vozim, niko ne poštuje znak stop, mahom uspore, daju prvenstvo vozačima ispred ako ih ima ili nastave da voze", zapažanje je ovog vozača.

Ali bilo je i ovakvih mišljenja.

"Ograničenje se najmanje poštuje ako nema radara, a na stop ni pred policijom niko ne staje".

Jedan je napisao: "Ako bih baš morao, top 3 su:

ograničenje brzine

zabrana parkiranja

zabrana polukružnog okretanja"

Sa ovim poslednjim slaže se još jedan vozač.

“Zabrana polukružnog. Uvek se baš tu budi potreba kod vozača za polukružnim okretanjem". Mnogi ističu da se znak zona škole retko kad poštuje.

U komentarima na mrežama još nešto je primećeno.

"Nije znak, ali pešački prelaz ne poštuju. Ljudi to shvataju kao dobru volju, a ne obavezu. Kao, on će danas da uradi dobro delo i propusti pešaka", primetio je jedan forumaš.

"Pešački prelaz. Za svakog vozača koji ne poštuje bilo koji znak na putu, garantujem da postoji mnogo više pešaka koji prelaze ulicu gde god hoće", pomalo ljutito odgovorio je ovaj vozač.

Navedeni su i zona škole, radovi na putu, "i još kad krenu da se deru i psuju radnike", ali ima i onih koji misle da se nijedan ne poštuje.

Na kraju diskusije, usledila je konstatacija jednog muškarca:

"Bolje da je pitanje koji znak se najviše poštuje".