Slušaj vest

Dolazak zime sa sobom donosi i jedan od najčešćih uzroka problema na putu – neispravan ili ispražnjen akumulator. Prema podacima nemačkog auto-moto kluba ADAC, gotovo polovina kvarova na vozilima nastaje upravo zbog problema sa baterijom, prenosi nemački Autobild.

Zašto hladno vreme iscrpljuje akumulator?

Kada treba isključiti akumulator kako biste izbegli pražnjenje? Foto: Shutterstock

Niske temperature predstavljaju ozbiljan izazov za svaku automobilsku bateriju. Kada zahladi, njen kapacitet opada, pa se često dešava da akumulator koji je tokom leta radio bez ikakvih smetnji, zakaže već pri prvim jutarnjim minusima. Uzrok leži u samoj prirodi akumulatora – hemijske reakcije u njegovoj unutrašnjosti postaju sporije na hladnoći, zbog čega on više nije u stanju da obezbedi dovoljno energije za pokretanje hladnog motora.

Signali da se baterija bliži kraju

U većini slučajeva, akumulator ne prestaje da radi iznenada. Postoje jasni znaci koji ukazuju na to da mu snaga slabi i da je vreme za proveru ili zamenu.

Stručnjaci iz ADAC-a savetuju da obratite pažnju ako:

motor prilikom paljenja reaguje sporo i bez snage

starter se okreće tromo, kao da nema dovoljno energije

lampice na instrument tabli svetle slabije ili trepere

radio i multimedija pokazuju smetnje odmah nakon startovanja.

Kada treba isključiti akumulator kako biste izbegli pražnjenje? Foto: Shutterstock

Ignorisanje ovih simptoma može dovesti do toga da vas već sledećeg jutra sačeka automobil koji ne može da se upali.

Start-stop sistem kao skriveni pokazatelj problema

Kod novijih vozila, slab akumulator može se otkriti i na manje očigledan način. Ako vaš automobil ima start-stop sistem, on bi trebalo da automatski gasi motor tokom kraćih zaustavljanja, poput stajanja na semaforu. Ukoliko primetite da se ova funkcija više ne aktivira, iako su svi uslovi ispunjeni, moguće je da je elektronika vozila već registrovala pad kapaciteta akumulatora. Kako bi sačuvala energiju, ona namerno deaktivira start-stop sistem da bi sprečila dodatno opterećenje baterije.

Preporuka stručnjaka

Zašto se akumulator brže prazni zimi? Foto: Shutterstock

Umesto da čekate potpuni kvar, reagujte na prve znake upozorenja. Pravovremena zamena akumulatora može vam uštedeti novac, ali i izbeći stresne situacije poput poziva šlep-službe ili pomoći na putu. Redovna kontrola akumulatora u servisu, naročito pred zimsku sezonu, smatra se jednom od najefikasnijih preventivnih mera protiv neprijatnih iznenađenja na hladnoći.

Pogledajte video: Nikola je najmlađi automehaničar