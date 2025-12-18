Slušaj vest

Nepropisno parkirano vozilo blokira prolaz majkama sa decom, kolicima, kao i hitnim službama. 

Stoga je jedan komšiluk u Budvi bahatom vozaču jasno dao do znanja šta misli o bezobraznom i bezobzirnom parkiranju.

Poruka ostavljena na vozilu glasi:

„Ovako svojoj mami i ženi i đeci parkiraj da im ne može doći ni Hitna, ni policija, ni vatrogasci. Samo ti, srce malo slatko.
Zovi policiju da je mi ne zovemo“, objavljeno je na Instagram stranici Podgorički vremeplov uz poruku da ovo nije vandalizam, već apel da se misli na druge. Javni prostor je za sve, a malo kulture u saobraćaju znači mnogo.

Kurir.rs/Instagram Podgorički vremeplov

