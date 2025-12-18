Slušaj vest

Iako se smatra jednim od ključnih alata u kontroli saobraćaja i naplati kazni, sistem automatskog prepoznavanja registarskih tablica (ANPR) daleko je ranjiviji nego što se ranije verovalo. Posebno u situacijama kada vozači pokušavaju da izbegnu novčane kazne ili da se neopaženo provuku kroz zone sa niskom emisijom ugljenika, upozoravaju stručnjaci.

Profesor Frejzer Sampson, bivši britanski komesar za biometriju i nadzorne kamere, ističe da se savremena tehnologija i dalje oslanja na element koji opisuje kao – običan komad plastike pričvršćen za automobil. Upravo tu vidi jednu od najvećih slabosti sistema nadzora u Velikoj Britaniji, prenosi Ekspres.co.uk.

profimedia0604836681.jpg
Vozači skidaju prednje registarske tablice kako bi zavarali kamere za brzinu Foto: Profimedia

– Uprkos tehnološkom napretku i činjenici da je ANPR postao gotovo nezamenjiv u svakodnevnom radu, sistem se u suštini oslanja na registarsku tablicu postavljenu na prednjem i zadnjem delu vozila. Na tržištu koje je praktično bez jasne regulative, ta tablica predstavlja laku metu i ozbiljnu slabu kariku – upozorio je Sampson.

Kako se ANPR sistem najčešće nadmudruje?

Profesor navodi da se ANPR mreže relativno lako mogu prevariti, i to korišćenjem tzv. skrivenih tablica, kloniranih registarskih oznaka ili drugih jednostavnih metoda koje otežavaju ili onemogućavaju očitavanje podataka.

Prema njegovim rečima, problem dodatno dobija na značaju jer se ovaj sistem sve više koristi u radu policije, saobraćajnih službi i upravljanju protokom vozila, dok istovremeno ostaje iznenađujuće lako zaobići ga.

profimedia0206476927.jpg
Foto: megastocker / Alamy / Alamy / Profimedia

– Mogućnost ometanja ANPR sistema i dalje je zapanjujuće jednostavna, i to u trenutku kada se oslanjanje na njega za osnovne javne usluge povećava iz dana u dan. Zone sa ograničenom emisijom i novi saobraćajni režimi stavljaju vozače pred ozbiljne finansijske odluke, pa je donekle razumljivo što je motivacija za „igranje“ sa sistemom veća nego ikada – objašnjava Sampson.

Sve dostupnije metode zaobilaženja kontrole

Kako dodaje, sredstva za manipulaciju sistemom danas su lako dostupna i zahtevaju minimalan napor.

– Dovoljno je zalepiti reflektujuću traku koja izobličava deo registarske tablice ili naručiti skrivene tablice putem interneta. Takvi proizvodi mogu ozbiljno zbuniti postojeću tehnologiju prepoznavanja – navodi profesor.

Procene pokazuju da čak jedan od petnaest vozača već koristi neki vid tehnologije za ometanje ANPR sistema, a očekuje se da će se taj broj povećavati kako se primena sistema bude širila i postajala stroža.

0614shutterstock-2447390655.jpg
Foto: Shutterstock

– Razumno je očekivati da će se ovakvo ponašanje dodatno proširiti, naročito kako ANPR postaje osnova za nove saobraćajne i ekološke propise – zaključuje Sampson.

