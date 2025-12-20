Slušaj vest

Nebo više nije granica za automobile. Startup Alef Aeronautics pretvara naučnu fantastiku u stvarnost pokretanjem proizvodnje prvih pravih letećih kola na svetu – modela Alef Model A Ultralight, koja bi kupcima mogla biti dostupna početkom 2026. godine.

– Sa zadovoljstvom možemo da objavimo da je proizvodnja prvih letećih kola počela po planu – izjavio je Džim Dukhovni, izvršni direktor kalifornijskog startupa. – Konačno smo u mogućnosti da proizvodnju podignemo s tla.

Proizveden u Silicijumskoj dolini, ovaj električni „Pegaz“ zahtevaće nekoliko meseci da bude kompletiran, a obećava revolucionarni pristup urbanom prevozu.

Pogledajte u galeriji fotografije ovog modela:

Električna i multifunkcionalna

Prema informacijama kompanije, vozilo je 100% električno i ima mogućnost i vertikalnog polijetanja i sletanja, što ga čini idealnim za gust saobraćaj u gradskim sredinama, prenosi Interesting Engineering.

Najbolje od svega – ukoliko pilot poželi da sleti i nastavi putovanje kopnom, Model A se može koristiti i kao običan automobil, poput vozila iz filmskih scena Džejmsa Bonda.

Cena i dostupnost

Trenutna pretprodajna cena iznosi 300.000 dolara. Međutim, leteća kola biće dostupna samo odabranim kupcima, koji će ih testirati u stvarnim uslovima pre nego što uđu u masovnu proizvodnju. Cilj je da Model A bude potpuno siguran i funkcionalan pre nego što počne serijska proizvodnja.

Istorijat i funkcionalnost

Alef je prvi prototip predstavio pre skoro deset godina, dok je Model A zvanično prikazan 2022. godine. Ranije ove godine, objavljen je prvi video letećeg vozila koje preleće gradski saobraćaj, naglašavajući njegov potencijal za izbegavanje gužvi.

Iako leteći automobili nisu novost, Model A se smatra prvim pravim letećim automobilom, jer može da poleti vertikalno, leti bez krila i istovremeno funkcioniše kao vozilo registrovano za uličnu vožnju. Za razliku od eVTOL vozila koje razvijaju kompanije poput Honde, Hjunadaija i BMW-a, Model A ne zahteva heliodrome ili piste za poletanje.

Tehnička rešenja

Sistem omogućava let u različitim pravcima zahvaljujući osam rotora koji se mogu nezavisno okretati različitim brzinama. Za vožnju kopnom, automobil poseduje motor u svakom točku, što omogućava potpunu funkcionalnost na putevima.

Ovaj spoj vazdušnih i kopnenih funkcija stavlja Alef Model A u posebnu kategoriju vozila, koja kombinuje fleksibilnost, tehnologiju i futuristički dizajn.

