Nakon ledene noći često se dešava da su vrata zaleđena, retrovizori neupotrebljivi, a vetrobransko staklo potpuno prekriveno ledom. U ekstremnim slučajevima mogu se oštetiti i pojedini delovi vozila, pa čak postati nemoguće ući u automobil.

Upravo zato nemački automobilski klub ADAC, najveći u Evropi, redovno objavljuje praktične savete kako vozači mogu izbeći probleme i ostati mobilni i u najhladnijim danima. Među preporukama koje na prvi pogled deluju neobično, ističe se savet da u automobilu tokom zime uvek imate stare čarape i rolu lepljive trake.

Retrovizor Foto: Printscreen Instagram drivingskills_

Naime, stare čarape mogu poslužiti kao jednostavna i efikasna zaštita za spoljašnje retrovizore. Ako su dovoljno velike da ih u potpunosti prekriju, sprečiće nakupljanje leda na staklu i ujutru uštedeti vreme potrebno za struganje i odleđivanje.

ADAC takođe podseća na važnost zaštite vetrobranskog stakla. Postavljanje posebne zaštitne folije protiv leda ili komada čvrstog kartona može znatno olakšati jutarnji polazak.

Korišćenje novina ili običnog papira se ne preporučuje jer se, zbog vlage i niskih temperatura, mogu smrznuti i zalepiti za staklo, što problem samo dodatno pogoršava.

Posebnu pažnju zimi treba posvetiti i brisačima

Posebnu pažnju zimi treba posvetiti i brisačima, koji su ključni za sigurnu vožnju. Najbolje ih je zaštititi plastičnim navlakama, jer se papir i karton mogu zalepiti za gumene delove. Iako neki vozači podižu brisače kako bi sprečili smrzavanje, stručnjaci upozoravaju da to može dodatno opteretiti mehanizam. Ipak, prema navodima ADAC-a, mala je verovatnoća da će time doći do značajnijeg slabljenja opruge.

Posebnu pažnju zimi posvetite brisačima Foto: Sergei Lykov / Panthermedia / Profimedia

Problem sa zaleđenim bravama

Jedan od čestih zimskih problema je i zaleđivanje brave na vratima automobila. Kako bi se to sprečilo, kod starijih vozila koja se otvaraju ključem može pomoći lepljiva traka kojom se brava privremeno prekrije i zaštiti od vlage. Ako se brava ipak zaledi i automobil ostane zaključan, jedino rešenje je sredstvo za odleđivanje brava, koje bi, upozoravaju iz ADAC-a, trebalo držati kod kuće, a ne u automobilu.

Vozači automobila sa daljinskim zaključavanjem trebalo bi obratiti pažnju i na gumene brtve vrata, koje zimi često smrzavaju i otežavaju otvaranje. Redovno nanošenje sredstva za negu gume može sprečiti pucanje i produžiti njihov vek trajanja.

Uz malo pripreme i nekoliko jednostavnih trikova, zimske neprijatnosti mogu se svesti na minimum, a jutarnji polazak automobilom učiniti znatno lakšim i sigurnijim.

(Kurir.rs/Jutarnji)

VIDEO: Zašto je važno zameniti letnje za zimske gume: