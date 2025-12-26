Slušaj vest

Sve veći broj ljudi danas koristi lokatore i pametne uređaje za praćenje kako bi imali uvid u kretanje kofera, torbi i drugih vrednih stvari tokom putovanja. Ovakvi uređaji pružaju osećaj sigurnosti jer omogućavaju praćenje izgubljenih ili ukradenih predmeta u realnom vremenu.

Međutim, jedna mlada žena upozorila je druge da budu na oprezu, nakon što je doživela zastrašujuće iskustvo – otkrila je nepoznati uređaj za praćenje pričvršćen za njen automobil.

AirTag i slični uređaji kao sredstvo praćenja

Od kada je kompanija Apple 2021. godine lansirala AirTag, sve je više prijava, naročito od strane žena, o zloupotrebi ovih i sličnih minijaturnih lokatora.

Uređaji su korišćeni za neovlašćeno praćenje, tako što bi bili ubačeni u torbu ili zakačeni za vozilo. Ako korisnik poseduje iPhone, telefon ga može upozoriti da se u blizini nalazi uređaj koji prati njegovo kretanje. Ipak, čak i uz upozorenje, ovakvi lokatori mogu biti veoma teško uočljivi, naročito ako osoba ne zna gde da traži.

Neobično upozorenje tokom vožnje

Upravo to se dogodilo Dini Džalaf iz Londona. U video-snimku koji je objavila na TikToku, ispričala je da se vozila na večeru u Mekdonalds kada joj je telefon iznenada poslao obaveštenje da je detektovao Loshal tag koji se kreće zajedno s njom, prenosi Mirror. Loshal tag je mali uređaj namenjen praćenju i lociranju predmeta.

"Šta da radim? Kako da pretražim svoj auto?", pitala je u snimku.

Odlazak u policiju umesto kući

U narednom videu, Džalaf je objasnila da ju je upozorenje navelo da umesto kući ode pravo u najbližu policijsku stanicu. Prisetila se razgovora s recepcionarkom, kojoj je detaljno objasnila da sumnja da je praćena, ali da ne može da pronađe uređaj u automobilu. Nakon što je ostavila svoje podatke, 27-godišnjakinji je savetovano da ode u auto-servis, gde bi stručnjaci mogli da pronađu, uklone i bezbedno zbrinu uređaj za praćenje.

Ko je imao pristup automobilu?

Džalaf je navela da njenom automobilu, osim nje same, imaju pristup samo njeni roditelji, zbog čega joj nije bilo jasno ko bi mogao da postavi lokator. U sledećem snimku otkrila je i istinu.

"To su bili moji roditelji. Moji roditelji su stavili uređaj za praćenje u moj automobil. Nije bio stranac, nemam nikoga ko me proganja, osim ako moje roditelje ne računate kao proganjatelje", rekla je ona.

Priznanje koje nije donelo olakšanje

Kako je objasnila, majka i otac su je sami pozvali i priznali šta su uradili, ali je ona i dalje bila u šoku zbog njihove odluke.

"Jesam li završila s njima? Da", poručila je gledaocima na kraju videa.

Reakcije javnosti

U komentarima su se brzo pojavila brojna mišljenja, a mnogi su se složili s Džalaf da su njeni roditelji prešli granicu.

"Kao roditelju, nikada mi ne bi palo na pamet da pratim svoju odraslu decu. To je ludilo", "Zar nemaju šta da kažu? Uplašila si se za sopstveni život. Zanimljivo je da su priznali tek kada si spomenula policiju. Žao mi je što ti se to dogodilo", "Možda su to uradili u slučaju da automobil bude ukraden ili da ti nestaneš?" neki su od komentara u nizu na koje je Džalaf odgovorila:

"Ponudili su se da objasne situaciju. Rekla sam im da me ne zanima nikakvo opravdanje koje imaju."

