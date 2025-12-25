Slušaj vest

Automatski menjači sve su češći u novim automobilima, ali su i sve traženiji kod polovnih. Prilikom kupovine automobila, jedan od glavnih faktora koji utiču na odluku jeste dugotrajnost, pa se postavlja pitanje da li je dugotrajniji ručni ili automatski menjač?

Odgovor vozača koji koriste automatiku po pravilu je identičan: ko jednom proba automatski menjač, na ručni se više nikada ne vraća. To je činjenica koju retko koji vozač može osporiti, naročito kada je reč o premijum modelima. Međutim, problem nastaje ako dođe do kvara…

Automobili sa ručnim menjačem dugo su bili preferirani izbor u Evropi. Projektovani su tako da traju tokom celog životnog veka vozila, koji kod većine savremenih modela lako prelazi najmanje 300.000 kilometara. Pređene razdaljine koje uključuju stotine hiljada, pa čak i milione promena brzina zavise i od toga da li se vozi više na otvorenom putu ili u gradu. Iskusan vozač koji pravilno koristi kvačilo i menjač može značajno produžiti njihov radni vek.

S druge strane, nepravilno korišćenje može dovesti do prevremenog habanja kvačila i drugih komponenti.

Međutim, ručno menjanje brzina postaje sve ređe. Smanjuje se i broj modela koji se mogu naručiti sa ručnim menjačem, a tom trendu doprinosi i sve veća elektrifikacija pogona. Ako posmatramo po segmentima, luksuzna vozila su već sada sto odsto automatizovana, a slično je i kod SUV i terenskih vozila.

Udobnost vožnje sa automatikom znatno je veća, a zbog sve veće proizvodnje i cene su postale niže. Iako su se donedavno automatski menjači povezivali sa većom potrošnjom goriva, danas oni u pravilu imaju 7, 8 ili 9 brzina, što omogućava i ekonomičnu vožnju. Generalno, savremeni automatski menjači projektovani su da budu veoma izdržljivi, ali njihova mehanička složenost može ih učiniti podložnijim kvarovima ukoliko se ne održavaju pravilno. S druge strane, automobili sa ručnim menjačem obično su izdržljiviji zbog svoje mehaničke jednostavnosti.

Ipak, to ne znači da su automatski menjači manje pouzdani. Savremeni automatski menjači značajno su unapređeni kada je reč o izdržljivosti i pouzdanosti.

Zaključak: bez obzira na to koji izbor preferirate, ključ dugotrajnosti je pravilno korišćenje i održavanje. Automatski menjači zahtevaju specijalizovano održavanje koje ne obavljaju svi mehaničari, poput zamene ulja i dodatnih provera. Ručni menjači takođe zahtevaju održavanje, ali ono je uglavnom jeftinije i ređe. Ono što ne možete znati prilikom kupovine polovnog automobila jeste u kojoj meri su prethodni vozači vodili računa o menjaču i koliko je bio izložen prekomernom trošenju.

