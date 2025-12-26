Slušaj vest

Uz sledeće savete možete učiniti svoj automobil bezbednim za klizave puteve i lošu vidljivost.

O čemu je reč: Naime, potrebno je postavljanje zimskih guma i dodavanje antifriza za bezbednu zimsku vožnju, zatim čišćenje stakala, provera metlica brisača i potpuno uklanjanje snega sa vozila

Foto: Mark Yuill / Alamy / Profimedia

Svake godine vozače iznenadi zima - ali to ne mora da bude tako. Uz ovih 9 saveta pripremićete automobil kako biste bezbedno vozili po klizavim putevima, još posebno kad je magla. A magle ovih dana u Srbiji ima napretek.

Zimske gume

Foto: Shutterstock

Ako još niste stavili zimske gume, krajnje je vreme. Već na temperaturama od 7 stepeni i niže zimske gume nude bolje prianjanje od letnjih.

Dodajte antifriz

U tečnost za pranje stakala dodajte sredstvo protiv smrzavanja - u prodavnicama postoje i gotove mešavine. Tako se dizne neće lediti, a stakla će uvek moći da se očiste.

Procenat antifriza u motoru možete proveriti i sami Foto: Andriy Popov, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očistite stakla

Da se stakla iznutra ne bi maglila, treba ih redovno čistiti -sada je pravi trenutak. Koristite klima-uređaj i zimi, jer on izvlači vlagu iz vazduha.

Proverite metlice brisača

Foto: Josep Curto / Alamy / Alamy / Profimedia

Za dobru vidljivost obavezno proveri metlice brisača i po potrebi ih zameni, kako ne bi ostavljale tragove na staklu.

Očistite ceo automobil od snega

Kod vozila prekrivenog snegom ne treba čistiti samo prednje i zadnje staklo, već i bočna stakla, haubu i krov. U suprotnom, možeš dobiti kaznu, pa čak i ostati bez vozačke dozvole.

Podmažite brave

Kod starijih automobila preporučuje se podmazivanje brava kako se ne bi zaledile. Silikonska mast na zaptivkama vrata sprečava da se vrata zalepe od leda.

Podmažite brave Foto: Profimedia

Proverite opremu

Tokom zime u automobilu bi trebalo da imate ručnu metlu za sneg, strugač za led, lampu, rukavice, kablove za paljenje, vuneno ćebe i malu lopatu za sneg. Tako si spreman za svaku situaciju. I vozila sa pogonom na sva četiri točka treba da imaju lance za sneg, jer oni pružaju bolju stabilnost i trakciju, a na planinskim prevojima mogu biti obavezni i za 4x4 vozila.

Skinite jakne

Zašto je važno skinuti zimsku jaknu tokom vožnje? Foto: SeventyFour/Shutterstock

Zvuči banalno, ali svi putnici bi u automobilu trebalo da skinu debele jakne. Razlog je što sigurnosni pojas preko debele odeće ima previše „lufta“, što povećava rizik od povreda u sudaru.

Prilagodi stil vožnje

Na kraju, bezbednost zimi najviše zavisi od načina vožnje. Planiraj dovoljno vremena, vozi predvidljivo i sa većim razmakom. Put kočenja je na klizavim putevima duži. Izbegavaj nagle pokrete volanom, iznenadna dodavanja gasa i oštra kočenja. Vozila sa prednjim pogonom se generalno lakše voze po snegu jer pogonski točkovi „vuku“ auto u željenom pravcu. Automobili sa zadnjim pogonom lakše proklizavaju ako se doda previše gasa. Pogon na sva četiri točka pomaže pri polasku, ali ne poboljšava kočenje i bočnu stabilnost u krivinama u odnosu na prednji ili zadnji pogon.

