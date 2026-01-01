da li ste znali

da li ste znali

Zaleđen automobil i šoferšajbna na niskim temperaturama

Slušaj vest

Mnogi vozači ne znaju čemu služe crne tačke na ivicama vetrobranskih stakala, iako su se često pitali koja je njihova funkcija.

Međutim, ispostavlja se da je ovaj prepoznatljiv dizajnerski izbor mnogo važniji nego što mislite, jer nije samo lep šablon koji upotpunjuje ivicu. Danas je većina automobila opremljena svim vrstama fensi tehnologije kako bi se olakšao život vozačima.

One imaju i ime za sebe - „frit“.

Foto: pedphoto36pm / Alamy / Profimedia

Ovaj termin opisuje crne tačke ili linije koje okružuju vetrobransko staklo automobila, a koje se ponekad nazivaju „matrične tačke“. Njihova funkcija je da ravnomerno rasporede temperaturu po celom staklu, prema Ladbiblu.

Kao rezultat toga, šansa za optičke distorzije i efekte sočiva je drastično smanjena za vozače. Jer ako je određeni deo stakla posebno vruć, to će uticati na vaš vid puta, a zatim prave linije mogu izgledati zakrivljene ili nagnute ka unutra.

Zbog toga, frit čini putovanje lakšim i bezbednijim.

Crne tačke raspršuju toplotu i ravnomerno je raspoređuju, smanjujući mogućnost iskrivljenog pogleda na put za vozače. Ove tačke takođe osiguravaju da vetrobransko staklo ostane na mestu.

Pored toga, one služe kao „tačka kontakta između stakla i okvira automobila“.

Video: Kazne za neočišćene automobile