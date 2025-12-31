Slušaj vest

Odmrzavanje automobilajedan je od najomraženijih zimskih rituala, naročito u ranim jutarnjim satima kada već kasnite na posao. Brzinski doručak, trk do kola – a onda neprijatno iznenađenje u vidu potpuno zaleđenog vetrobrana. Nekoliko minuta mukotrpnog struganja često znači i još jedno zakašnjenje koje će vam šef sigurno zapamtiti.

Ipak, stručnjaci tvrde da postoji rešenje koje može gotovo trenutno ukloniti led sa stakla. Međutim, pre nego što posegnete za „brzim trikovima“, važno je da izbegnete jednu grešku koja vas može skupo koštati.

Kako da skinete mraz sa šoferšajbne, a da ne izađete iz kola? Foto: Fraser Gray / Shutterstock Editorial / Profimedia

Greška koja može uništiti vetrobransko staklo

Automobilski stručnjaci strogo upozoravaju da nikada ne sipate ključalu vodu po zaleđenom staklu. Iako je to nekada bio čest savet, iz britanske automobilske organizacije RAC objašnjavaju da takav postupak može izazvati ozbiljna oštećenja.

– U pitanju je takozvani termički šok, odnosno nagla promena temperature, koja vrlo lako može dovesti do pucanja vetrobranskog stakla – navode iz RAC-a.

Čak i ako staklo ne pukne odmah, ponavljanje ovog postupka može ga vremenom oslabiti i dovesti do skupih popravki. Ako se već koristi voda, ona mora biti isključivo mlaka – nikako vruća.

Najbezbednije rešenje za brzo odmrzavanje

Foto: Jan Remisiewicz / Panthermedia / Profimedia

Najsigurniji i najefikasniji način uklanjanja leda sa automobila jeste upotreba spreja za odmrzavanje. Ova sredstva su posebno napravljena za zimske uslove i brzo rastvaraju led, bez rizika od ponovnog smrzavanja.

Stručnjaci savetuju da tokom zime uvek imate jedan takav sprej u automobilu.

– Kvalitetni odmrzivači ne oštećuju lak, gumu ni plastiku i mogu se koristiti na svim staklima i svetlima, čak i pri ekstremno niskim temperaturama – ističu iz RAC-a.

Jeftina alternativa ako nemate sprej

Foto: Huisman Media / AFP / Profimedia

Ukoliko vam se desi da nemate odmrzivač pri ruci, postoji i jednostavna, povoljna alternativa. Profesionalni vozač Adrijan Garner preporučuje da koristite praznu bocu sa raspršivačem, poput one od sredstva za čišćenje.

U bocu je dovoljno sipati mešavinu vode i alkohola, koja se raspršivanjem po staklu brzo bori protiv leda i omogućava lakše uklanjanje naslaga bez oštećenja.

Video: Mazda Galerija automobila