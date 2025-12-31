Slušaj vest

Stajanje na parkingu sa upaljenim motorom neće podići temperatuju na radni nivo. Samo napred, jedan od saveta je da isključite grejanje prvih nekoliko minuta.

Naime, kada je uključen, ventilator koristi cirkulaciju rashladne tečnosti da zagreje vozilo (kroz takozvani izmenjivač toplote). Ovo snižava temperaturu rashladne tečnosti, a samim tim motoru treba duže da se zagreje.

Ako želite brže da zagrejete motor i smanjite potrošnju goriva, isključite grejanje na nekoliko minuta. Nećete mnogo izgubiti, jer dok se motor ne zagreje, ionako duvate hladan i mlak vazduh...

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteAutoEvo čemu služi dugme na sigurnosnom pojasu u automobilu: Ovo malo ko zna
profimedia-0944590728.jpg
AutoNemci savetuju: Zimi obavezno u automobilu držite čarape i lepljivu traku, biće vam od koristi!
shutterstock-1886937556.jpg
Zanimljivosti"Mislila sam da me neko uhodi kada sam otkrila da imam uređaj za praćenje u kolima": Ono što je otkrila je ostavila u šoku
Dina tiktokerka
AutoOtkrila uređaj za praćenje u svom automobilu, pa odmah otišla u policiju: Kad je saznala ko je, skamenila se
Dini Džalaf pronašla uređaj za praćenje u svom automobilu.jpg

 VIDEO: Da li je neophodno grejati motor u mestu: 

Da li je neophodno grejati motor u mestu na starijim automobili tokom mrzlih dana? Izvor: Kurir televizija