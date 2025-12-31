Hladni dani donosi nove navike, a jedno od najvažnijih pitanja je šta učiniti da se motor automobila što pre zagreje?
Auto
Kako brže zagrejati motor automobila zimi: Čim upalite motor, odmah ovo uradite
Slušaj vest
Stajanje na parkingu sa upaljenim motorom neće podići temperatuju na radni nivo. Samo napred, jedan od saveta je da isključite grejanje prvih nekoliko minuta.
Naime, kada je uključen, ventilator koristi cirkulaciju rashladne tečnosti da zagreje vozilo (kroz takozvani izmenjivač toplote). Ovo snižava temperaturu rashladne tečnosti, a samim tim motoru treba duže da se zagreje.
Ako želite brže da zagrejete motor i smanjite potrošnju goriva, isključite grejanje na nekoliko minuta. Nećete mnogo izgubiti, jer dok se motor ne zagreje, ionako duvate hladan i mlak vazduh...
(Kurir.rs/Telegraf)
VIDEO: Da li je neophodno grejati motor u mestu:
Reaguj
Komentariši