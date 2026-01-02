Zašto bajkeri kače žute marame na motore? Ako vidite ovaj signal, odmah stanite bez razmišljanja
Motociklisti imaju sopstveni, tihi jezik na putu koji je uglavnom nepoznat vozačima automobila. Ti znaci nisu namenjeni znatiželji ili estetici, već međusobnoj pomoći i bezbednosti. Jedan od najvažnijih signala posebno se lako previdi, iako može značiti razliku između brze pomoći i višesatnog čekanja pored puta.
Žuta marama na upravljaču nije slučajnost
Komad žute tkanine, marama ili traka vezana za upravljač motocikla nije ukras niti znak da je vozač samo napravio pauzu. U bajkerskoj zajednici, naročito u Centralnoj Evropi i Skandinaviji, ovaj detalj ima jasno značenje – motociklista je u nevolji.
Takav signal koristi se kada dođe do kvara, nestanka goriva ili druge situacije zbog koje vozač ne može da nastavi vožnju. Žuta boja nije izabrana slučajno: uočljiva je i po lošem vremenu, magli ili u sumrak, što povećava šanse da neko primeti da je pomoć potrebna. Prema pisanju francuskog sajta L'Internaute, žuta marama na motoru ne znači pozdrav, već poruku: „Ne stojim ovde bez razloga, potrebna mi je pomoć“.
Kaciga na asfaltu je jasan znak za uzbunu
Još jedan važan signal koristi se u pojedinim zemljama, poput Španije. Ako motociklista ostavi kacigu na zemlji, pored motora, to nije nemar niti opuštenost. Naprotiv, to je jasan znak da mu je potrebna pomoć. U bajkerskim krugovima, kaciga na asfaltu poručuje: "Treba mi pomoć". Ova nepisana pravila prenose se među motociklistima godinama i često su presudna u situacijama kada nema signala, prolaznika ili brzog pristupa servisima.
Zašto je važno reagovati
Ako na putu primetite žutu traku na motociklu ili kacigu ostavljenu pored puta, ne ignorišite prizor. Zaustavljanje, kratko pitanje da li je sve u redu ili poziv nadležnim službama može nekome uštedeti sate čekanja ili sprečiti ozbiljnije posledice. U takvim situacijama važi nepisano pravilo solidarnosti – ono isto koje biste i sami želeli da drugi primene ako se nađete u kvaru daleko od naselja.
Obratite pažnju na pokrete rukama
I govor tela na putu može biti signal. Ako motociklista maše jednom rukom, najčešće je reč o pozdravu. Međutim, ako osoba pored puta energično maše sa obe ruke gore-dole, to je upozorenje ili pokušaj da zaustavi vozila zbog opasnosti ili hitne situacije.
Razumevanje ovih znakova ne zahteva da budete motociklista – dovoljno je malo pažnje i spremnosti da se pomogne. Na putu, takve sitnice ponekad spašavaju živote.
