Motociklisti imaju sopstveni, tihi jezik na putu koji je uglavnom nepoznat vozačima automobila. Ti znaci nisu namenjeni znatiželji ili estetici, već međusobnoj pomoći i bezbednosti. Jedan od najvažnijih signala posebno se lako previdi, iako može značiti razliku između brze pomoći i višesatnog čekanja pored puta.

Žuta marama na upravljaču nije slučajnost

Komad žute tkanine, marama ili traka vezana za upravljač motocikla nije ukras niti znak da je vozač samo napravio pauzu. U bajkerskoj zajednici, naročito u Centralnoj Evropi i Skandinaviji, ovaj detalj ima jasno značenje – motociklista je u nevolji.

Takav signal koristi se kada dođe do kvara, nestanka goriva ili druge situacije zbog koje vozač ne može da nastavi vožnju. Žuta boja nije izabrana slučajno: uočljiva je i po lošem vremenu, magli ili u sumrak, što povećava šanse da neko primeti da je pomoć potrebna. Prema pisanju francuskog sajta L'Internaute, žuta marama na motoru ne znači pozdrav, već poruku: „Ne stojim ovde bez razloga, potrebna mi je pomoć“.

Kaciga na asfaltu je jasan znak za uzbunu

Još jedan važan signal koristi se u pojedinim zemljama, poput Španije. Ako motociklista ostavi kacigu na zemlji, pored motora, to nije nemar niti opuštenost. Naprotiv, to je jasan znak da mu je potrebna pomoć. U bajkerskim krugovima, kaciga na asfaltu poručuje: "Treba mi pomoć". Ova nepisana pravila prenose se među motociklistima godinama i često su presudna u situacijama kada nema signala, prolaznika ili brzog pristupa servisima.

Zašto je važno reagovati

Motociklista prolazi pored kolone automobila Foto: Gareth Blackett / Alamy / Profimedia

Ako na putu primetite žutu traku na motociklu ili kacigu ostavljenu pored puta, ne ignorišite prizor. Zaustavljanje, kratko pitanje da li je sve u redu ili poziv nadležnim službama može nekome uštedeti sate čekanja ili sprečiti ozbiljnije posledice. U takvim situacijama važi nepisano pravilo solidarnosti – ono isto koje biste i sami želeli da drugi primene ako se nađete u kvaru daleko od naselja.

Obratite pažnju na pokrete rukama

I govor tela na putu može biti signal. Ako motociklista maše jednom rukom, najčešće je reč o pozdravu. Međutim, ako osoba pored puta energično maše sa obe ruke gore-dole, to je upozorenje ili pokušaj da zaustavi vozila zbog opasnosti ili hitne situacije.

Razumevanje ovih znakova ne zahteva da budete motociklista – dovoljno je malo pažnje i spremnosti da se pomogne. Na putu, takve sitnice ponekad spašavaju živote.

