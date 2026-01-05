Slušaj vest

U Beogradu se poslednjih dana na ulicama mogla videti jedna neobična scena. Prolaznici su stajali, fotografisali i komentarisali automobil koji je privukao pažnju zbog posebnog detalja – registarske tablice.

Zastava 101 sa originalnom porukom

Vlasnik braon Zastave 101 odlučio je da njegov automobil dobije jedinstvenu registraciju. Umesto standardnog niza brojeva i slova, na tablici je stajala reč "KEC", što je izazvalo osmehe i oduševljenje svih koji su prolazili pored vozila. Fotografija automobila objavljena je na Iks profilu korisnika "mavkoo" i brzo postala viralna.

"Druže svaka ti čast", napisao je autor fotografije, komentarišući originalan potez vlasnika.

Reakcije na društvenim mrežama

Fotografija Zastave 101 izazvala je brojne komentare na mrežama. Ljudi svih generacija stajali su pored automobila da je fotografišu, a mnogi su isticali koliko je kreativno osmislio registraciju.

"Gotivnija registracija ne postoji", "Stavio na registraciju koji je auto u pitanju, za one koji se nisu ni rodili kad je ovaj auto krstario ex-Yu. Da ga dave pitanjima koji je ovo auto. Bravo!", "Genijalno" – samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod fotografije.

