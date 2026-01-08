Slušaj vest

Tokom hladnih zimskih jutara, zaleđeno vetrobransko staklo postaje svakodnevni problem za vozače, naročito kada noćni mraz iznenadi i pretvori automobil u ledenu zamku. Upravo zato stručnjaci iz britanskog AA Cars-a otkrili su jednostavno i izuzetno jeftino rešenje koje može da spreči stvaranje leda preko noći, bez ikakvog rizika po staklo ili brisače.

Tehnički stručnjak Greg Karter otkrio je da rešenje ne mora da bude skupo niti komplikovano. Prema njegovim rečima, korišćenje običnog ćebeta ili posebno proizvedene navlake za vetrobran može u potpunosti da spreči stvaranje mraza tokom noći.

Ručno uklanjanje leda strugačem sa automobila Foto: Rene Traut / imago stock&people / Profimedia

Kada se ćebe ili navlaka podvuče ispod brisača, dodatno se sprečava i njihovo lepljenje za staklo, što je čest problem tokom niskih temperatura. Neke od fabričkih navlaka imaju i dodatnu zaštitu za retrovizore i bočna stakla.

Ono što ovaj trik čini još privlačnijim jeste činjenica da gotovo svako domaćinstvo već ima ćebe koje može da se iskoristi u ovu svrhu.

Parkiranje automobila blizu kuće

Karter navodi i još jedan praktičan savet koji može da pomogne u borbi protiv mraza. Većina kuća, čak i onih dobro izolovanih, emituje određenu količinu toplote kroz zidove, pa parkiranje automobila što bliže kući, i to prednjim delom okrenutim ka objektu, može pružiti dodatnu zaštitu od smrzavanja vetrobrana.

Ipak, on upozorava da vozači treba da razmisle o bezbednosti, naročito ako su navikli da parkiraju unazad na prilaz. Kada je reč o idealnim uslovima, garaža je i dalje najbolje mesto za zaštitu automobila od hladnoće i mraza.

Zaleđen automobil i šoferšajbna na niskim temperaturama Foto: Creative_Bird / Alamy / Profimedia

Klasični strugač ako je staklo već zaleđeno

Za one koji ipak ujutru zateknu zaleđeno staklo, stručnjak iz AA Cars-a otkriva i najbrži i najbezbedniji način za odleđivanje. Iako su sprejevi za odleđivanje efikasni, oni mogu biti štetni za životnu sredinu, kućne ljubimce i vodeni svet. Zbog toga Karter savetuje da se, kada god je moguće, koriste klasični strugač i malo fizičkog napora.

Preporuka je da se automobil upali, uključe grejanje i odmagljivanje stakala, a zatim da se struganje obavlja dok se vozilo postepeno zagreva. Ukoliko je tokom noći pao sneg, neophodno je ukloniti ga ne samo sa vetrobrana, već i sa krova, haube i gepeka, kao i proveriti da li su svetla i registarske tablice potpuno čisti. Do trenutka kada se sve ovo završi, motor će se već blago zagrejati, što će učiniti vožnju znatno prijatnijom.

Karter posebno upozorava vozače da nikada ne ostavljaju automobil bez nadzora dok radi. Takođe, ukoliko vozilo ima sistem automatskog zaključavanja, preporučuje se da se jedna vrata ostave blago otvorena, kako ne bi došlo do neprijatne situacije da se ključevi zaključaju u automobilu.