Slušaj vest

Ovi trikovi će vam uštedeti vreme, živce ali i novac. Srbija se našla na udaru hladnog talasa koji nam je doneo temperature ispod nule. Debeli minus pravi probleme vozačima kada treba ujutru brzo i jednostavno da odlede automobil.

Šta sve može da vam bude od pomoći kada je u pitanju odleđivanje auta, koji su najbolji trikovi i šta nikako ne bi trebalo da radite, otkrio je automehaničar Sveta Tadić.

Ručno uklanjanje leda strugačem sa automobila Foto: Rene Traut / imago stock&people / Profimedia

Zaleđena brava

- Ukoliko vam je zaleđena brava, ne bi bilo loše upaljačem da zagrejete metalni deo i više puta stavite ključ u bravu i vadite ga da bi se brava otvorila. Kad se otvori, prvo treba upaliti auto i odmah upaliti grejanje. Uključiti maksimalno, staviti malo usmerivač ka šoferšajbni i tada se toplota kreće spolja. Nikako nemojte praviti nagle pokrete, na to zaboravite kad je u pitanju odleđivanje. Najbolje je rešavati to na jedan blagi način. Nikako ni tečnost, niti hladnu, niti toplu. Mora se probati prvo sa ključem, a onda keder - savetuje automehaničar Sveta.

Foto: Marko Karović

Retrovizori i šoferšajbna

Sveta savetuje da je najbolje, kada su retrovizori i šoferšajbna u pitanju, uveče staviti preko njih kesu ili foliju.

- Ujutru ćete videti da neće biti zaleđeno. Nikako ne pokušavajte vrelom vodom ili krpom natopljenom da odleđujete, jer može doći do oštećenja šoferšajbne, pucanja, to nikako. Samo morate prirodno i što je najvažnije - skinuti sneg sa krova. Mnogi to izbegavaju da urade, ali će vam to prilikom kočenja možda napraviti nepreglednost u šoferšajbni i možete napraviti sebi problem - kaže on.

Foto: T.Ilić

Upotreba glicerina

Automehaničar Sveta savetuje da su najbolja prevencija WD-40 i glicerin.

- To je glicerin najobičniji koji možemo naći u apoteci. Njega natopite blago na krpu i pređete preko kederima koji će samim tim dobiti jedan mali sloj koji će biti zaštita od smrzavanja, tako da ćete ujutru lako odlediti. Najbolja prevencija je WD-40 - rekao je Sveta za Prva TV, prenosi Blic.

Posavetovao je i da u ovim hladnim danima ne podižemo ručnu kočnicu, kako se ne bi zaledila

Video: Nikola je najmlađi automehaničar u Srbiji