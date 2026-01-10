Slušaj vest

Po svemu sudeći, izgleda da je ljubomorna devojka, ljuta na svog momka, odlučila da mu se osveti na svoj način - ispisivanjem pogrdne reči, ali toliko precizno, ravnomerno i estetski da su mnogi ostali oduševljeni njenim stilom pisanja.

Naime, na automobilu je velikim slovima osvanula kratka, ali efektna poruka: "ku*varu".

Umesto klasičnog izliva besa, razbijenih retrovizora ili izgrebane karoserije, nepoznata devojka se odlučila za poruku koja je jasna, ali izvedena sa gotovo pedantnom preciznošću. Slova na autu su ravna, čitka i raspoređena tako da deluju kao deo dizajna vozila.

"Uništen, ali sa stilom"

Upravo taj detalj izazvao je oduševljenje korisnika društvenih mreža. Mnogi su u komentarima pisali da su "videli svašta, ali ovako lepo napisano nikad", dok su se drugi šalili da je auto "uništen, ali sa stilom". Neki su čak primetili da crna boja pasata dodatno ističe natpis, dajući celoj sceni neobičnu, gotovo estetsku notu.

I dok se nagađa šta je prethodilo ovom činu i koliki je bio "greh" vlasnika automobila, jedno je sigurno – poruka je pogodila metu. Bez dodatnih reči, objašnjenja ili svedoka, crni pasat postao je dokaz da kreativnost ponekad ide ruku pod ruku sa ljutnjom.

"Kako dobro napisano"

Da li je poruka u međuvremenu obrisana ili automobil i dalje kruži ulicama sa ovim nesvakidašnjim "ukrasom", nije poznato. Ipak, internet je već presudio – devojka je svoju osvetu izvela sa stilom.

"U ljubavi je sve legitimno", "Lepa slova, precizno napisana, može da radi brendiranje kola", "Realno, ja ovo ne bih ni skidao", "Kako dobro napisano, ako se pravilno akcentuje, može da zvuči kao neka posh limited edišn serija kurvarU, hahahahah", "Koliko lep rukopis, ja to na njegovom mestu ne bih ni brisala", glasili su samo neki od komentara ispod objave.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Kada je ljubomora opravdana?