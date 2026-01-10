da se ne hvatate za glavu

Zimsko održavanje automobila često izaziva podeljena mišljenja među vozačima. Dok jedni smatraju da vozilo treba redovno prati kako bi se uklonila so i prljavština sa kolovoza, drugi veruju da je tokom zime bolje izbegavati auto-perionice kako bi se sačuvala boja. Stručnjaci iz Nemačkog autokluba (ADAC) objavili su preporuke koje mogu pomoći vozačima da donesu ispravnu odluku, prenosi HAK Revija.

Kada je reč o učestalosti pranja, saveti se ne razlikuju mnogo od onih koji važe tokom leta. Automobil bi trebalo prati onda kada procenite da mu je to potrebno. Zimski uslovi zaista donose specifičnu vrstu nečistoće, pre svega so sa puteva, ali ona ne predstavlja ozbiljan problem za lak ukoliko je vozilo u dobrom stanju. Kod novijih automobila dodatnu zaštitu pružaju fabrički zaštićen donji deo karoserije i pocinkovani limovi.

Međutim, kod starijih vozila situacija je drugačija. Oštećenja na zaštiti donjeg dela mogu omogućiti soli i vlazi da prodru do metala, što povećava rizik od korozije.

Stručnjaci upozoravaju i na situacije kada pranje automobila treba izbegavati. Na temperaturama nižim od minus deset stepeni preporučuje se da se vozilo ne pere, jer nagli kontakt tople vode sa hladnim delovima automobila može izazvati termički šok i oštećenje laka. Pre odlaska u auto-perionicu važno je ukloniti sav sneg i led sa vozila, kako bi se izbeglo grebanje boje.

Kada je reč o izboru programa pranja tokom zime, najvažnije je temeljno pranje koje efikasno uklanja prljavštinu. Skupi programi sa vrućim voskom ili dodatnom zaštitom donjeg dela nisu neophodni za očuvanje vozila. Ipak, redovne kontrole automobila kod stručnjaka, naročito pre i nakon zimske sezone, mogu pomoći u pravovremenom otkrivanju i sanaciji oštećenja na zaštiti donjeg dela, čime se značajno smanjuje rizik od pojave rđe.

