Poslednjih dana hladni talasi doneli su niske temperature, led, sneg i ledenu kišu, što stvara ozbiljne izazove za vozače. Čak i iskusni vozači upozoravaju da svaka, naizgled mala greška, može izazvati nezgodu ili oštetiti vozilo. Posebno opasni su periodi kada se sneg otopi, a zatim ponovo smrzne, stvarajući klizave površine, dok sitni zanemareni detalji, poput zaleđenih brava ili neproverenog akumulatora, mogu onemogućiti bezbednu vožnju.

Kako zaštititi vrata automobila od leda

Na parkiralištima ovih dana nije retkost videti vozila prekrivena ledom, sa zaleđenim bravama i retrovizorima. Mnogi pokušavaju da otvore vrata silom, što može izazvati oštećenja.

Ručno uklanjanje leda strugačem sa automobila Foto: Pavlíček Luboš / ČTK / Profimedia

"Ako se auto pripremi za zimske uslove na vreme, ovo uopšte nije problem. Jedan od najjednostavnijih trikova je premazivanje gumene površine vrata, tzv. kedera, glicerinom. Tako se izbegava zalepljivanje vrata. Ako to zanemarite, mogu ostati zalepljena," objašnjava automehaničar Đorđe Šljukić.

Noviji automobili sa daljinskim otključavanjem imaju prednost jer su brave teže podložne smrzavanju. Čak i ako vozilo nije pripremljeno, problem se može lako rešiti premazivanjem gumenih delova glicerinom, pre početka zime ili nakon svakog pranja.

Opasnosti od podignutih brisača

Jedna od čestih grešaka vozača jeste podizanje brisača preko noći kako se ne bi zalepili.

"Opruga brisača može naglo osloboditi silu i oštetiti vetrobransko staklo, čija zamena nije jeftina," upozorava Šljukić.

Led na staklima: jednostavna rešenja

Kada su stakla zaleđena, najefikasnije rešenje je alkohol: "Najveći neprijatelj vozača ovih dana je led. Alkoholom se stakla brzo očiste i vozilo je spremno za bezbednu vožnju," savetuje automehaničar.

Automehaničar otkrio zašto auto staje na sred puta kad je napolju minus Foto: Shutterstock

Akumulator i zimske zamke

Problemi sa akumulatorom posebno su učestali zimi. Veoma je važno prepoznati znakove da je akumulator pri kraju radnog veka. Teško startovanje ujutru, na niskim temperaturama, često je upozorenje. Redovno održavanje i provera kod mehaničara, kao i korišćenje uređaja za preciznu kontrolu akumulatora, ključni su za sigurnu vožnju, dodaje Šljukić.

Priprema vozila za bezbednu vožnju

Pravilna priprema automobila može značajno smanjiti rizik od problema na putu:

Ručno uklanjanje leda strugačem sa automobila Foto: Rene Traut / imago stock&people / Profimedia

Oprema za čišćenje snega i leda, uključujući strugač i sredstva za odleđivanje, mora biti u svakom vozilu.

Pre vožnje očistite sva stakla i obavezno proverite rešetke ispod vetrobranskog stakla kako bi vazduh nesmetano cirkulisao i sprečio magljenje unutrašnjih stakala.

"Ove jednostavne mere - pravovremena priprema automobila, podmazivanje brava i kedera, pravilno čišćenje stakala i provera akumulatora - mogu omogućiti mirnu i bezbednu vožnju i u najhladnijim danima," zaključuje Đorđe Šljukić.

