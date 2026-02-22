Da li ste znali?

Iako je ponuda boja automobila danas veća nego ikad, jarke nijanse se retko viđaju na ulicama. Prema mišljenju stručnjaka iz saobraćajne policije, to nije stvar mode, već rezultat racionalne odluke prilikom kupovine vozila.

Bela boja je izbor praktičnih vozača

U praksi, beli automobili imaju niz prednosti. Svetao auto je vidljiviji u saobraćaju, naročito u sumrak i prilikom loših vremenskih uslova, što direktno utiče na bezbednost.

Tokom leta, bela karoserija se znatno manje zagreva na suncu, pa unutrašnjost vozila duže ostaje prijatna. To znači manju potrebu za klimom i više komfora tokom vožnje. Postoji i logičan finansijski aspekt jer se za belu boju karoserije najčešće ne doplaćuje, dok se s druge strane takav automobil lakše i brže prodaje. Sitna oštećenja, ogrebotine i tragovi od kamenčića na beloj podlozi manje su uočljivi nego na tamnim bojama.

Zašto su crna kola i dalje statusni simbol

Crni automobili se često biraju zbog imidža, a ne zbog praktičnosti. Ova boja se i dalje povezuje sa ozbiljnošću, poslovnim stilom i autoritetom. Vozilo u crnoj boji deluje masivnije i elegantnije, zbog čega ga često biraju oni koji žele da ostave snažan prvi utisak.

Ipak, crna karoserija ima i svoje mane. Brže se zagreva na suncu, a prašina, ogrebotine i tragovi posle pranja mnogo su vidljiviji. Održavanje zahteva više vremena i češće posete perionici, što dugoročno može biti naporno.

Siva i srebrna su zlatna sredina

Siva i srebrna boja već godinama važe za najuniverzalniji izbor. Na njima se prljavština i sitna oštećenja najmanje primećuju, što je posebno važno na putevima koji nisu u idealnom stanju ili u regionima sa promenljivim vremenskim uslovima.

Ove nijanse su otpornije na vizuelno starenje, manje blede na suncu i lakše se popravljaju u slučaju manjih oštećenja laka. Upravo zato ih mnogi vozači doživljavaju kao najpraktičnije rešenje pri izboru boje automobila.

Na kraju, izbor boje automobila nije samo stvar ukusa. Sve češće je to promišljena odluka koja kombinuje bezbednost, komfor, troškove održavanja i kasniju vrednost vozila. Zato nije iznenađenje što parkinge danas preplavljuju svetle i neutralne nijanse.

