Poznati američki automehaničar i jutjuber Skoti Kilmer, čiji kanal prati više od 6.4 miliona ljudi, uputio je ozbiljno upozorenje svim vlasnicima benzinskih i dizel automobila. Prema njegovim rečima, jedna česta zimska greška u održavanju vozila može izazvati ozbiljna i skupa oštećenja motora.

Voda u rashladnom sistemu može biti kobna

Kilmer ističe da mnogi vozači u rashladni sistem sipaju običnu vodu umesto antifriza, verujući da to ne predstavlja problem. Ipak, ovakva praksa može biti izuzetno rizična, posebno kada temperature padnu ispod nule.

Mehaničar Skoti Kilmer deli korisne savete u vezi sa automobilima Foto: Printscreen/Youtube

"Iako voda može efikasno odvoditi toplotu, antifriz ima ključnu ulogu u zaštiti motora. Sprečava smrzavanje, štiti od kavitacije i smanjuje rizik od trajnih oštećenja," objašnjava Kilmer i navodi primer vlasnika Toyote čiji je motor potpuno uništen jer je prethodni vlasnik koristio samo vodu, a novi vlasnik to nije primetio na vreme.

Prava mešavina je ključna

Stručnjak naglašava da idealno rešenje nije ni sama voda, ni čisti antifriz, već pravilna mešavina.

"U većini slučajeva optimalan odnos je 50:50. Takva kombinacija štiti motor i pri niskim i pri visokim temperaturama," savetuje Kilmer.

Slično upozorenje dolazi i sa portala BookMyGarage, koji podseća vozače da voda iz slavine može sadržati minerale koji dugoročno oštećuju rashladni sistem. Osim toga, voda mrzne na 0°C i ključa na 100°C, dok motor tokom normalne vožnje može lako dostići ove temperature.

Idealno rešenje nije ni sama voda, ni čisti antifriz, već pravilna mešavina Foto: Palmboom fotografie / Alamy / Profimedia

Posledice korišćenja pogrešne tečnosti

Stručnjaci napominju da pogrešan izbor rashladne tečnosti povećava rizik od smrzavanja hladnjaka zimi, ali i od pregrevanja motora leti. Antifriz, snižavajući tačku smrzavanja i podižući tačku ključanja, štiti motor čak i kada vozilo stoji ugašeno.

Poruka je jasna: "Štednja na antifrizu može se vrlo brzo pretvoriti u veliki i skup kvar, naročito tokom zimskih meseci," zaključuje Kilmer.

