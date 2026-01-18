Vožnja po snegu i ledu – stručnjaci upozoravaju da se tempomat ne koristi u zimskim uslovima

Zbog zimskih uslova na putevima, stručnjaci za bezbednost pozivaju vozače da prilagode svoj stil vožnje i izbegavaju korišćenje tempomata kada je put klizav. Prema pisanju Ekspresa, instruktori iz Adams Drajver Trejnera upozoravaju da ova funkcija, iako praktična u normalnim uslovima, može predstavljati ozbiljan rizik na zaleđenim i snežnim putevima.

„Tempomat je koristan kada su uslovi stabilni, ali na klizavim putevima može biti izuzetno opasan jer smanjuje sposobnost vozača da brzo reaguje na promene na površini puta“, navodi se u upozorenju objavljenom na njihovoj zvaničnoj veb stranici.

Automehaničar otkrio zašto auto staje na sred puta kad je napolju minus Foto: Andrew Kearton / Alamy / Profimedia

Zašto je tempomat rizičan zimi?

Tempomat vam omogućava da održavate konstantnu brzinu bez stalnog pritiskanja papučice gasa. Međutim, u zaleđenim i snežnim uslovima, vozači moraju imati potpunu kontrolu nad gasom kako bi mogli odmah da reaguju u slučaju proklizavanja ili gubitka prianjanja.

Kako je izvestio WalesOnline, u takvim situacijama je preporučljivo potpuno isključiti tempomat, jer to može otežati blagovremenu reakciju. Ron Vilson iz Alberta Motor Asocijacije deli sličan stav, rekavši za The Globe and Mail da tempomat postaje posebno problematičan kada točkovi izgube kontakt sa putem.

Foto: Iryna Imago/Shutterstock

„U bilo koje doba godine, tempomat ne treba koristiti osim ako ne možete da vozite konstantnom brzinom. Dakle, ne u gustom saobraćaju, ne na krivudavim putevima, a svakako ne na mokrim ili zaleđenim putevima. Vozilo može naglo ubrzati, što može dovesti do proklizavanja. Dok to primetite, možda će već biti prekasno“, upozorio je Vilson.

Šta učiniti ako dođe do proklizavanja?

Foto: Printscreen YouTube

Ako vozilo počne da proklizava, stručnjaci savetuju da odmah smanjite gas i izbegnete naglo kočenje. Naglo kočenje može dovesti do blokiranja točkova i potpunog gubitka kontrole nad vozilom.

Takozvani crni led, koji je gotovo nevidljiv i često iznenađuje vozače, takođe predstavlja posebnu opasnost. Ovaj tanak sloj leda se formira kada kiša ili sitan sneg padnu na kolovoz čija je temperatura ispod nule, stvarajući klizavu i glatku površinu koja je opasna i za vozače i za pešake.

