Kako treba prati automobil po mrazu? Jedna stvar može dovesti do pucanja stakala, evo kako da izbegnete probleme
Pranje automobila na prvi pogled može izgledati jednostavno, ali izbor pogrešne temperature i vode može dugoročno oštetiti farbu, prozore i zaštitne slojeve. Mnogi vozači ne razmišljaju o tome da li je topla ili hladna voda bolja, ali stručnjaci se slažu da ekstremi nisu dobar izbor – ni zimi ni leti.
Korišćenje veoma tople vode tokom hladnih zimskih dana može dovesti do pucanja prozora ili oštećenja farbe zbog naglih temperaturnih razlika. S druge strane, pranje automobila toplom vodom leti, posebno na direktnoj sunčevoj svetlosti, često uzrokuje mrlje od kamenca, tragove sušenja i neravnomerni sjaj. Slično tome, ledena voda nije praktična u zimskim uslovima – manje je efikasna u uklanjanju tvrdokorne prljavštine, a postoji i rizik od smrzavanja vode na površini vozila.
Prilikom pranja automobila, važno je odabrati kvalitetnu autoperaonicu, jer neodržavane rotirajuće četke mogu oštetiti površinski sloj boje.
Opšte pravilo je: ako je spoljašnja temperatura ispod 0 stepeni Celzijusa, pranje automobila treba izbegavati. Ako je potrebno, najbolje je to raditi popodne, koristeći mlaku vodu kako bi se smanjio termički šok i olakšalo čišćenje. U izuzetno toplim danima, kada temperatura prelazi 32 stepena Celzijusa, preporučuje se pranje rano ujutru ili kasno popodne, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.
Zašto je mlaka voda najbolji izbor
Mlaka voda, temperature oko 38 stepeni Celzijusa, smatra se idealnom za pranje automobila tokom cele godine. Takva voda poboljšava efikasnost autošampona jer lakše rastvara masnoću, blato i prljavštinu sa puta. Rezultat je brže i temeljnije pranje sa manje ribanja, što smanjuje rizik od malih ogrebotina na farbi.
Pored toga, mlaka voda pomaže u sprečavanju stvaranja pruga i mrlja, a da pritom ne oštećuje zaštitni sloj voska na karoseriji. Posebno je koristan za uklanjanje tvrdokorne prljavštine poput smole ili katrana, posebno u kombinaciji sa glinenim sunđerom i odgovarajućim sredstvom za pranje automobila.
Koliko često treba prati automobil
Učestalost pranja zavisi od vašeg stila vožnje i vremenskih uslova. Opšta preporuka je da perete automobil svake dve do četiri nedelje. Ako se vaš automobil koristi svakodnevno na prašnjavim, blatnjavim ili prometnim putevima, pranje svake dve nedelje će pomoći u očuvanju boje i sprečiti nakupljanje štetnih naslaga.
Zimi i leti se preporučuje češće pranje zbog soli za puteve, ostataka insekata, smole i ptičjeg izmeta koji mogu oštetiti boju i izazvati koroziju. Posebnu pažnju treba obratiti na donji deo vozila, gde se zimi nakupljaju so i vlaga - mlaka voda može znatno olakšati čišćenje.
Važno je koristiti samo čistu vodu i namenski šampon za automobile. Deterdženti za pranje sudova, iako efikasni za masnoću, mogu ukloniti vosak, isušiti gumene i plastične delove i dugoročno oštetiti izgled vozila. Pravilna tehnika i umerena temperatura vode su ključevi dugotrajnog sjaja i očuvanja vrednosti vašeg automobila.
