Slušaj vest

Neprijatan miris u automobilu često se pogrešno povezuje sa prljavim sedištima, presvlakama ili patosnicama. Većina vozača instinktivno poseže za usisivačem, sredstvima za čišćenje ili osveživačima vazduha, ne sluteći da se pravi uzrok problema najčešće krije na mnogo jednostavnijem i manje vidljivom mestu.

Skriveni krivac u ventilaciji

U velikom broju slučajeva izvor neprijatnog mirisa je filter kabine. Ovaj deo vozila ima zadatak da zadrži prašinu, polen, vlagu i druge nečistoće iz spoljašnjeg vazduha pre nego što on uđe u unutrašnjost automobila. Tokom vremena, filter se zapuši i navlaži, što stvara idealne uslove za razvoj bakterija i buđi.

Šta je najčešći uzrok neprijatnog mirisa u automobilu? Foto: Andriy Popov / Alamy / Profimedia

Filter kabine je stalno izložen spoljašnjem okruženju, naročito tokom kišnih dana ili kada automobil duže stoji nevožen. U takvim uslovima neprijatni mirisi se zadržavaju u sistemu i sa svakim uključenjem ventilacije dospevaju direktno u kabinu.

Kako prepoznati da je problem u filteru

Jasan znak da je filter kabine uzrok neprijatnog mirisa jeste njegovo pojačavanje u trenutku kada se uključe klima-uređaj ili grejanje. To obično znači da problem ne dolazi iz unutrašnjosti vozila, već iz ventilacionog sistema kroz koji vazduh prolazi. Upravo zato mirisi često nestanu kada se ventilacija isključi, a ponovo se pojave čim se vazduh pokrene.

Jednostavno rešenje bez hemije

Šta je najčešći uzrok neprijatnog mirisa u automobilu? Foto: Andriy Popov / Alamy / Profimedia

U mnogim slučajevima, obična zamena filtera kabine u potpunosti rešava problem. Nema potrebe za skupim sprejevima, osveživačima ili agresivnim sredstvima za dezinfekciju. Takvi proizvodi samo privremeno prikrivaju neprijatan miris, dok zaprljan filter i dalje ostaje izvor problema. Postavljanjem novog filtera obezbeđuje se čist protok vazduha i uklanja se uzrok neprijatnih mirisa iz samog korena.

Prvi korak pre velikog čišćenja

Ako u automobilu primetite uporan i neprijatan miris, pre nego što se upustite u detaljno pranje enterijera ili korišćenje hemijskih sredstava, proverite filter kabine. To je najčešći, najjeftiniji i tehnički najlogičniji razlog zbog kog automobil može da ima loš miris.

Pogledajte video: Ova tečnost odmrzava automobil za tren oka