Slušaj vest

Ono što mnogi vozači zimi rade iz navike, jednog muškarca u Beču koštalo je čak 600 evra. U gradskoj opštini Otakring, vozač Ajhan C. ostavio je automobil parkiran sa upaljenim motorom kako bi odledio stakla, ne sluteći da time krši zakon. Policija je reagovala i izrekla mu visoku novčanu kaznu.

Zašto je vozač kažnjen

Prema austrijskim propisima, vozilo se nakon paljenja motora mora odmah staviti u pokret, osim ako postoje tehnički razlozi koji to onemogućavaju. Ostavljanje automobila da radi u mestu smatra se nepotrebnim i štetnim, jer doprinosi zagađenju vazduha, naročito u gradskim sredinama.

Iz policije su naveli da niske temperature i zimski uslovi ne predstavljaju opravdanje za ovakvo ponašanje. Propisi koji se odnose na zaštitu klime i smanjenje emisije izduvnih gasova primenjuju se bez izuzetka, a visina kazne zavisi od procene nadležnih organa. U ovom slučaju, iznos je bio 600 evra.

Žalba i tumačenje zakona

Vozač je najavio da će podneti žalbu, objašnjavajući da nije imao odgovarajuću opremu za skidanje leda sa stakala i da mu je jedina namera bila da vozilo učini bezbednim za vožnju. Ipak, prema važećem tumačenju zakona, nedostatak strugača ili druge opreme ne smatra se valjanim razlogom za rad motora u mestu.

Upozorenje za vozače

U Austriji se zimske navike poput zagrevanja automobila na parkingu mogu tretirati kao prekršaj. Pravila važe tokom cele godine, a vozači su obavezni da vozila pripreme za vožnju bez ostavljanja uključenog motora, čak i kada temperature padnu ispod nule.

Ne propustiteAutoAutomobil vam loše miriše iako ste ga tek oprali? Razlog tome je deo koji mnogi vozači ignorišu, evo kako da se toga rešite
Muškarac sedi u automobilu i traži uzrok smrada
AutoAutomehaničar Đorđe otkrio zašto auto staje na sred puta kad je napolju minus: Svi vozači prave istu grešku
Auto na snežnom putu
AutoOvo je najgora stvar koju možete da uradite svom automobilu kad je napolju debeli minus
sneg
AutoOvako ćete jedino pravilno odlediti auto: Automehaničar Sveta upozorio na greške koje ljudi masovno prave i uništavaju svoje vozilo
Čovek ručno uklanjanja led strugačem sa automobila

Pogledajte video: Ova tečnost odmrzava automobil odmah

Ovu tečnost svi imamo u kući, a malo ko zna da odmrzava automobil za svega nekoliko sekundi! Evo kako najbrže očistiti sneg sa stakla i brava Izvor: Kurir televizija