Minusi, sneg i led protekle nedelje ozbiljno su zaledili vozače, koji su se posle dužeg vremena ponovo našli u situacijama na koje su gotovo zaboravili tokom blažih zimskih sezona. Zima je, naročito noću, pravi surovi neprijatelj vozača, pa je strugalica za led postala neizostavan deo jutarnje rutine. Ipak, poseban problem nastaje kada automobil dočekate sa zaleđenom šoferkom - i to s unutrašnje strane.

Zašto se led stvara sa unutrašnje strane stakla

Razlog je jednostavan. Vlaga u kabini automobila kondenzuje se na hladnom staklu, a kada temperatura padne ispod nule, ta vlaga se zaledi. Što je više vlage u unutrašnjosti vozila, veća je verovatnoća da ćete ujutru zateći zaleđeno staklo iznutra.

Prvi korak: izbacivanje vlage iz kabine

Najbolje što možete prvo da uradite jeste da provetrite automobil. Otvorite vrata na nekoliko minuta kako bi vazduh mogao da cirkuliše i kako bi višak vlage izašao iz kabine. Ovo je jednostavan, ali veoma efikasan korak.

Kako bezbedno odlediti unutrašnji vetrobran

Nakon provetravanja, uzmite strugalicu za led i uključite ventilaciju sa toplim vazduhom, usmerenu direktno ka vetrobranu. Pre toga je korisno da na gornji deo instrument-table položite krpu ili peškir, kako bi upili vodu koja nastaje topljenjem leda. Važno je naglasiti da se tečnost za odmrzavanje nikako ne sme koristiti sa unutrašnje strane stakla, jer isparenja hemikalija mogu biti štetna po zdravlje.

Uloga klime i savremenih sistema

Dobra vest je da mnogi noviji automobili imaju ugrađene senzore vlage, koji pomažu sistemu klimatizacije da proceni količinu rose na staklima i da spreči njihovo zamagljivanje. Ipak, korišćenje recirkulacije vazduha ili isključene klime može dodatno pogoršati problem. Zato je najbolje koristiti klima-uređaj u automatskom režimu rada.

Jednostavan trik koji pravi razliku

Jedan mali, ali koristan savet: nakon vožnje prebrišite unutrašnju stranu vetrobrana suvom krpom. Ova navika dugoročno smanjuje količinu vlage i pojavu leda tokom hladnih noći.

Kako sprečiti zaleđivanje tokom noći

Podjednako je važno da kabinu automobila održavate što suvom. Pre ulaska u vozilo otresite sneg sa obuće, jer mokri tepisi značajno povećavaju kondenzaciju. Vlažna odeća i drugi mokri predmeti u kabini dodatno ubrzavaju zaleđivanje stakala, pa ih ne treba ostavljati u automobilu. Ako imate mogućnost, izvadite tepihe i osušite ih kod kuće preko noći ili tokom zime koristite gumene patosnice. Na taj način jutra će biti prijatnija, a borba s ledom pre polaska znatno lakša.

