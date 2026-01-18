Ča Sa-sun iz Južne Koreje, žena koja je položila vozački ispit iz 960. pokušaja

Ne dešava se često da neko dospe u svetske medije zbog – polaganja vozačkog ispita. Ipak, upravo to se dogodilo Ča Sa-sun iz Južne Koreje, ženi čija je neverovatna upornost postala globalna inspiracija.

Ona je vozačku dozvolu dobila tek posle čak 960 izlazaka na ispit, uz trošak veći od 14.000 dolara, čime je privukla pažnju ne samo javnosti, već i velikih automobilskih kompanija.

Počela da uči da vozi u šezdesetim

Iako je dozvolu dobila pre više od 16 godina, priča o Ča Sa-sun i danas se često prepričava. Nedavno ju je ponovo u fokus javnosti stavila britanska automobilska servisna kompanija RAC, sa sedištem u Vest Midlendsu, dok se njeno ime redovno pojavljuje i u brojnim raspravama na Redditu.

Ča Sa-sun je ranije otkrila da je tek u šezdesetim godinama odlučila da nauči da vozi, jer je, kako je rekla, ranije bila „previše zauzeta podizanjem četvoro dece“.

Tri godine teorije – skoro svaki dan

Kada je konačno odlučila da polaže vozački ispit, suočila se s izazovom koji bi mnoge obeshrabrio. Prvi put je izašla na pisani test u aprilu 2005. godine, ali bez uspeha. Ipak, nije odustala.

Naprotiv – teorijski deo polagala je gotovo svakodnevno, pet dana u nedelji, i to pune tri godine, sve dok ga konačno nije položila, prenosi Unilad.

Praktična vožnja – 100 padova, bez odustajanja

Ako je teorija bila teška, praktični ispit pokazao se kao još veća prepreka. Na testu vožnje pala je čak 100 puta, ali je i dalje dolazila, iznova i iznova.

Ukupno gledano, Ča Sa-sun je na razne delove ispita izašla neverovatnih 960 puta, zbog čega ju je jedan jutjuber opisao kao „ženu čiste odlučnosti i nepokolebljive volje“.

Više od 14.000 dolara – ali vredelo je

Prema procenama kompanije RAC, samo na polaganja ispita potrošila je oko 14.000 dolara (oko 12.000 evra), ne računajući dodatne časove vožnje. Ipak, za nju je automobil bio neophodan.

Vozilo joj je bilo potrebno kako bi mogla da prodaje povrće, ali i da vozi unuke u zoološki vrt, što joj je bio poseban motiv.

Emotivno slavlje i neočekivan poklon

Kada je konačno položila vozački ispit, slavlje je bilo dirljivo. Njen instruktor iz auto-škole ispričao je za New York Times:

– Svi smo izašli da slavimo, grlili smo je i dali joj cveće – rekao je on.

Vest o njenoj istrajnosti ubrzo je obišla celu Južnu Koreju, a zatim i svet. Kao znak priznanja, poznati proizvođač automobila Hyundai odlučio je da joj pokloni novo vozilo vredno 15.000 dolara, nagradivši upornost koja je inspirisala milione ljudi širom planete.

