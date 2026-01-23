Slušaj vest

Na dnu Ligurskog mora, nadomak obale naselja Varace, u italijanskom okrugu Savona, krije se neobična i malo poznata priča iz prošlosti ove zemlje.

Reč je o svojevrsnoj grobnici automobila - više od hiljadu vozila koja su potopljena u more nakon jedne od najtežih prirodnih katastrofa koje je Đenova doživela u 20. veku.

Ulice su pretvorene u reke

Početkom oktobra 1970. godine, snažne padavine su pogodile Đenovu i okolne opštine. U roku od nekoliko sati, sve je bilo paralisano - ulice su pretvorene u reke, a voda je nemilosrdno nosila sve pred sobom.

Stradalo je više od 40 osoba, oko 2.000 je raseljeno, oštećena je infrastruktura, a više od hiljadu vozila je ostalo zaglavljeno u blatu, prenosi Vigili del Fuoco.

U danima nakon poplave, vlasti Đenove imale su ogroman problem - kako ukloniti toliki broj uništenih četvorotočkaša?!

Klikom na link pročitajte priču o autu koji je bio simbol lepih vremena u Jugoslaviji.

Završili na dubini od 50 metara

U vreme kada ekološki standardi gotovo da nisu postojali, doneto je rešenje koje danas deluje šokantno - bačeni su u more, prenosi il Riformista.

Uklonjeno je gorivo i ulje, a zatim su baržama transportovani oko kilometer od obale Varacea. Završili su na dubini od 50 metara, daleko od očiju javnosti.

"Deponija" nije zaboravljena

Iako nevidljiva s površine, “podvodna deponija” nije zaboravljena.

Njeno postojanje potvrđuju snimci i fotografije, kao i svedočenja ribara, koji tvrde da je upravo to područje vremenom postalo izuzetno bogato ribom.

Više od 50 godina kasnije, olupine i dalje leže na dnu. Izmenjene slanom vodom i protokom vremena, mnoge su delimično ili potpuno zatrpane peskom, dok su druge postale stanište raznim morskim organizmima.

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video: