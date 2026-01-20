Slušaj vest

Svakome se može desiti: elektronski ključ od automobila prestane da radi — možda je prazna baterija, možda neki tehnički kvar. Takve situacije mogu biti frustrirajuće, posebno kada ste u žurbi.

Jedna žena na TikToku pokazala je jednostavan i praktičan trik koji traje samo nekoliko sekundi i ne košta ništa.

Umesto da paniči, ona je pronašla mali otvor ispod brave na vratima automobila. Taj otvor je predviđen baš za ovakve situacije i omogućava da automobil otvorite običnim, mehaničkim ključem, čak i kada elektronika ne radi.

U videu se vidi kako žena brzo stavlja ključ u bravu, okreće ga i otvara vrata. Nema čekanja, nema baterija, nema komplikacija.

Video je ubrzo postao viralan na TikToku, prikupivši hiljade lajkova i komentara, jer su mnogi gledatelji istakli koliko je trik jednostavan, praktičan i koristan za svakodnevni život.

Ne propustiteAutoAUTOMEHANIČAR SVETA OBJASNIO KAKO UĆI U AUTO KAD JE BRAVA ZALEĐENA: Prvo probajte trik sa upaljačem, a ovo nikako ne radite
profimedia0486277990.jpg
AutoKAKO SE OVO ČUDO OTVARA?! Teslin futuristički kamionet već izazvao kontroverze kod prvih kupaca, MORAO DA REAGUJE I MASK (VIDEO)
screenshot-1.jpg
AutoKAKO BRZO ODLEDITI BRAVU NA KOLIMA: Pomoću jednog predmeta koji imate kod sebe ovaj problem biće rešen OČAS POSLA
shutterstock-1915291408.jpg
AutoNOĆNA MORA VOZAČA! AUTO JE ZAKLJUČAN, A VI NISTE U VOZILU: Čovek pokazao genijalan trik da OTKLJUČATE AUTO koncem!
collage.jpg