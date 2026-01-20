Slušaj vest

Svakome se može desiti: elektronski ključ od automobila prestane da radi — možda je prazna baterija, možda neki tehnički kvar. Takve situacije mogu biti frustrirajuće, posebno kada ste u žurbi.

Jedna žena na TikToku pokazala je jednostavan i praktičan trik koji traje samo nekoliko sekundi i ne košta ništa.

Umesto da paniči, ona je pronašla mali otvor ispod brave na vratima automobila. Taj otvor je predviđen baš za ovakve situacije i omogućava da automobil otvorite običnim, mehaničkim ključem, čak i kada elektronika ne radi.

U videu se vidi kako žena brzo stavlja ključ u bravu, okreće ga i otvara vrata. Nema čekanja, nema baterija, nema komplikacija.