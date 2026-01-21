Slušaj vest

Nakon što automobiljedva upalite uz pomoć klema, prirodno se nameće jedno važno pitanje. Koliko zapravo treba voziti da bi se akumulatordovoljno napunio i da vas sutradan ne dočeka isti problem.

Preporuke stižu i od nemačkog auto-kluba ADAC, koji ističe da ne postoji univerzalan odgovor. Na brzinu punjenja utiče više faktora, među kojima su starost akumulatora, snaga alternatora, spoljašnja temperatura, ali i broj električnih potrošača koje koristite tokom vožnje.

Punjenje akumulatora Foto: Shutterstock

Ipak, postoji jedno opšte pravilo koje važi u većini situacija. U normalnim uslovima, oko 30 minuta neprekidne vožnje uglavnom je dovoljno da se akumulator napuni toliko da bez problema možete ponovo da upalite automobil. Ako su uslovi lošiji, niska temperatura, star akumulator ili slabašniji alternator, potrebno je računati na do sat vremena vožnje.

Važno je i kako vozite. Nema potrebe za forsiranjem motora ili vožnjom u visokim obrtajima. Vozite uobičajenim tempom i, što je ključno, ne gasite motor tokom tog perioda, jer svako novo paljenje dodatno opterećuje već oslabljen akumulator.

Ako se akumulator često prazni preko noći, to je jasan znak da je njegov kapacitet pri kraju ili da postoji skriveni potrošač struje u vozilu. U tom slučaju, duža vožnja može biti samo privremeno rešenje, ali problem se brzo vraća.

(Kurir.rs/Telegraf)

VIDEO: Ova tečnost odmrzava automobil