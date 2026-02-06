Slušaj vest

Opel, danas jedan od najpoznatijih evropskih proizvođača automobila, osnovao je Adam Opel21. januara 1862. godine u Riselshajmu, u Nemačkoj. U početku se kompanija bavila proizvodnjom šivaćih mašina, koje su ubrzo postale veoma tražene. Adam Opel je 1868. godine otvorio novu fabriku, a do kraja veka proizvodnja šivaćih mašina bila je ključni deo poslovanja.

Godine 1886. Opel je započeo proizvodnju bicikala, što se pokazalo kao izuzetno profitabilno. Krajem 19. veka kompanija je odlučila da uđe u automobilsku industriju, prepoznavši potencijal ovog rastućeg tržišta. Nakon Adamove smrti 1895. godine, njegovih pet sinova usmerilo je firmu ka razvoju automobilske industrije, a već 1899. godine započeli su rad na svom prvom automobilu u saradnji sa kompanijom Lucman.

Prvi automobili (1899–1914)

Opel ulazi u automobilsku industriju 1899. godine, proizvodeći zajedno sa firmom Lucman model nazvan Opel–Lucman. Iako ovaj automobil nije bio komercijalno uspešan, kompanija je ubrzo unapredila svoje tehnologije. Do 1906. godine Opel je u potpunosti proizvodio sopstvene automobile i do 1914. postao vodeći proizvođač automobila u Nemačkoj.

Tokom Prvog svetskog rata Opel se fokusirao na proizvodnju vojne opreme. Nakon rata, 1924. godine, Opel je postao prva nemačka kompanija koja je uvela pokretnu traku u proizvodnju automobila. Ovaj korak omogućio je masovnu proizvodnju pristupačnih vozila, poput modela Opel Laubfroš („Zelena žaba“), koji je postao simbol nemačke motorizacije.

Godine 1929. Opel je prodao 80% akcija američkoj korporaciji Dženeral Motors, a 1931. godine Dženeral Motors je preuzeo potpuno vlasništvo nad kompanijom. Tokom Drugog svetskog rata Opel se ponovo okrenuo proizvodnji vojne opreme, pri čemu je kamion Opel Blic postao ključni deo nemačke logistike.

Posleratni period i zlatno doba (1945–1970)

Nakon završetka Drugog svetskog rata, Opelova fabrika u Riselshajmu bila je gotovo potpuno uništena. Ipak, kompanija se brzo oporavila i već 1947. godine ponovo pokrenula proizvodnju. Tokom pedesetih i šezdesetih godina 20. veka Opel doživljava zlatno doba, lansirajući modele koji su postali simboli ekonomskog oporavka Nemačke:

Opel Olimpija Rekord (1953)

Opel Kadet (1962), pristupačan kompaktni automobil i glavni konkurent Folksvagen Bubi

Opel Manta i Opel Askona krajem šezdesetih godina.

Kriza i konkurencija (1970–2000)

Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina Opel se suočavao sa sve jačom konkurencijom japanskih proizvođača automobila, koji su nudili povoljnije i pouzdanije modele. Ipak, Opel je ostao snažan igrač na tržištu zahvaljujući popularnim vozilima:

Opel Korsa (1982), koja je postala hit među gradskim automobilima

Opel Astra, koja je 1991. godine nasledila Kadet i brzo stekla veliku popularnost.

Novo doba: Opel i PSA / Stelantis (2000 – danas)

Nakon 2000. godine Opel se suočavao sa finansijskim izazovima usled sve veće konkurencije i promena u automobilskoj industriji. Godine 2017. francuska grupacija PSA (Pežo–Sitroen) kupila je Opel od Dženeral Motorsa. Ova akvizicija označila je početak nove ere za Opel, koji je 2021. godine postao deo grupacije Stelantis, nastale spajanjem PSA grupe i kompanije Fijat Krajsler Automobils (FCA).

Danas je Opel prepoznatljiv po inovativnim i ekološki orijentisanim modelima, kao što su električni Opel Korsa-e i Opel Moka-e, dok se kompanija fokusira na održivost i elektrifikaciju kao ključne pravce budućeg razvoja.

