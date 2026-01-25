Slušaj vest

Na auto-putu A9 u Nemačkoj kombinacija saobraćajnih znakova izazvala je konfuziju kod vozača, što je rezultiralo brojnim kaznama za prekoračenje brzine. Problem su izazvali znakovi koji kombinuju ograničenje brzine, zabranu preticanja i dodatnu tablu sa simbolima različitih vozila.

Složena kombinacija znakova

Na kritičnom delu puta postavljeno je ograničenje brzine od 80 km/h, ispod kojeg se nalazi znak zabrane preticanja za automobile, a dodatna bela tabla prikazuje simbole kamiona, autobusa i automobila s prikolicom.

Auto-put u Nemačkoj Foto: Shutterstock

Mnogi vozači su pogrešno protumačili ove znakove. Smatrali su da se i ograničenje brzine i zabrana preticanja odnose samo na vozila prikazana na dodatnoj tabli. Zbog toga su automobili vozača koji su mislili da ograničenje brzine ne važi za njih masovno "uhvaćeni" radarskim kamerama, što je dovelo do talasa kazni, prenosi nemački Bild.

Policija objašnjava pravilo

Zbog velikog broja prekršaja, policija u Tiringiji odlučila je da pojasni značenje znakova. Stručnjak za saobraćajno pravo, Melani Lajer, istakla je da je nesporazum nastao zbog pogrešnog tumačenja znakova.

"Dodatna tabla ne menja važenje osnovnog saobraćajnog znaka, već samo dopunjuje informaciju. Ograničenje brzine od 80 km/h važi za sva vozila, dok se zabrana preticanja odnosi samo na vozila navedena na dodatnom znaku", objasnila je Lajer.

Auto-put u Nemačkoj Foto: Profimedia

Važnost pravilnog tumačenja znakova

Ovaj slučaj pokazuje koliko nejasni ili složeni saobraćajni znakovi mogu zbuniti vozače i dovesti do nepotrebnih kazni. Stručnjaci savetuju da vozači uvek obrate pažnju na sve detalje na znakovima i proveravaju njihovo značenje, jer pogrešno tumačenje može dovesti do novčanih kazni i neočekivanih troškova.

